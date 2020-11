Amici 2020, un nuovo dramma struggente per Maria De Filippi

Altra notizia sconvolgente per Maria De Filippi, la conduttrice di “Amici” 2020 apparsa in uno stato emotivo molto provato

In questo periodo di tristezza un pò per tutti, anche alcuni palinsesti più famosi del grande schermo riservano al pubblico, ricordi familiari molto struggenti. E’ toccato nuovamente a Maria De Filippi, nelle vesti di conduttrice di “Amici” 2020 liberasi in un pianto di dolore per una concorrente in gara.

La ventesima edizione di Amici nasconde tante sorprese e insidie da un punto di vista delle esibizioni, ma ancora una volta a mantenere alta l’asticella delle emozioni è la storia di Arianna, cantante 19enne, con alle spalle un passato molto doloroso.

Si tratta del secondo talento in rampa di lancio della “vetrina” di “Amici”, spedita verso grandi traguardi. La giovane prende la parola, dopo l’esibizione e ricorda a tutti i momenti tristi che hanno attraversato la sua infanzia. Prima di lei, Martina, la cui partecipazione al programma è data dalla forza di risorgere da una triste memoria

“Amici” 2020, la reazione di Maria De Filippi alla notizia dell’incidente

La conduttrice di “Amici” 2020, Maria De Filippi ha dato spazio alle intolleranze, dal racconto struggente di due tra le concorrenti in gara di questa edizione. Si tratta della cantante 19enne Arianna e la ballerina Martina.

Entrambe hanno deciso di partecipare al programma, accompagnate entrambe dalla forza di riemergere da un passato ricco di dolore. Parliamo della perdita del loro caro papà, la ragione per la quale Arianna è lì ad esibirsi sul palcoscenico delle grandi occasioni. Da piccola era solita andare in moto col babbo, ma un giorno quest’ultimo è stato “investito” da un infarto fulminante, provocando un incidente mortale, dal quale la stessa Arianna è riuscita a salvarsi.

Da quel momento, una tra le protagoniste più in gamba della trasmissione si è dedicata al canto. La sua performance a Canale 5 è accompagnata dalle note musicali del brano “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani. La scelta per l’esibizione è riconducibile al ricordo struggente del padre ed ogniqualvolta lo intona ha una visione del genitore che si emoziona tra gli spalti, mentre assiste alla performance della figlia.

Anche Maria De Filippi non è passata inosservata alla triste memoria conservativa di Arianna (e di Martina), versando più di una lacrima, in occasione del racconto del tragico incidente

