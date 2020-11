Elodie, ginnastica con outfit da infarto: il seno è maestoso. Brividi – FOTO

Elodie, la cantante in outfit sportivo mette d’accordo tutti: il seno in primo piano cattura l’attenzione di chi la guarda, magnifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie, la cantante che in estate ci ha fatto ballare con i suoi due singoli – Guaranà e Ciclone – non si ferma mai. Periodo intenso dal punto di vista lavorativo e non solo nella musica. Elodie infatti – all’anagrafe Elodie Di Patrizi – con le sue misure da modella è molto ambita dai brand di moda. Scelta da Puma, uno dei leader nell’abbigliamento sportivo, la cantante spesso viene fotografata in versione ginnica. L’ultimo post condiviso da Elodie la ritrae infatti in “tuta”. Seduta davanti ad un finestrone, viene illuminata dal sole naturalmente e questo gioco di luci crea un effetto suggestivo. Il suo outfit firmato Puma è sulle tonalità del lilla: pantalone e top abbinati. Il top conferisce un tocco più glamour all’outfit, visto che i pantaloni hanno una linea semplice: un gioco di intrecci dati dai lacci da girare in vita, uno spunto hot. Il top sensualissimo pone in risalto il lato A prosperoso, un gioco di seduzione che mette K.O. i suoi follower.

Elodie, il nuovo look che ha fatto il giro del web

