Federica Pacela una volta di più esalta i suoi followers su Instagram: il protagonista è sempre il suo lato B, assolutamente irresistibile

Ha trovato il suo palcoscenico ideale nelle Isole Canarie. Nell’arcipelago spagnolo in mezzo all’Atlantico, caratterizzato da temperature comprese quasi in ogni periodo dell’anno tra i 20 e i 30 gradi, anche in autunno inoltrato è possibile prendere il sole in spiaggia. E Federica Pacela, ovviamente, ne approfitta. E ringraziano anche i suoi fan. La modella e influencer 34enne regala praticamente ogni giorno immagini mozzafiato che la ritraggono in costume. Un bel vedere, senza dubbio, considerando le sue forme a dir poco esplosive. E anche quest’oggi, come potrete vedere a pagina successiva, Federica non si smentisce per niente.

Federica Pacela, il lato B che stuzzica: il nuovo scatto super provocante