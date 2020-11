Serie TV storiche, le 15 migliori da non perdere

Da Romulus a Chernobyl vediamo insieme quali sono le 15 serie TV storiche assolutamente da non perdere.

In un momento delicato come quello che stiamo vivendo e in cui siamo costretti a restare a casa, una buona serie tv sa essere un’ottima amica. Se la scelta poi ricade su una serie tv a sfondo storico ecco che diventa anche un modo utile e divertente per imparare qualcosa. Ultimamente questa scelta sta diventando sempre più diffusa quindi vediamo quali sono le 15 migliori serie tv storiche da non perdere, soprattutto in questo periodo.

15 serie tv storiche imperdibili, quali sono

Romulus. Creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere e in onda su Sky Atlantic. Racconta gli eventi antichi precedenti la nascita di Roma. The Crown. Ideata e principalmente scritta da Peter Morgan. Racconta la storia della vita della Regina Elisabetta II dagli anni quaranta ai tempi moderni. Rome. Creata da Bruno Heller, John Milius e William J. MacDonald. Narra la fine del periodo repubblicano di Roma, invaso dalle guerre civili. Black Sails. Creata da Jonathan E. Steinberg e Robert Levine. La serie racconta le avventure del capitano Flint ai tempi d’oro della pirateria, nel 1715. Outlander. Creata da Ronald D. Moore. Tratta dalla serie di romanzi della scrittrice statunitense Diana Gabaldon, narra le vicende della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Downton Abbey. Ideata e principalmente scritta da Julian Fellowes. Tratta le vicissitudini dell’aristocratica famiglia Crawley e dei loro domestici a partire dal giorno in cui affonda il Titanica: 15 aprile 1912. The Tudors. Creata e scritta da Michael Hirst. La serie tv riporta, in maniera romanzata, la sotria del regno di Enrico VIII, il quale governò sull’Inghilterra e L’Irlanda fino al 1547. Boardwalk Empire. Creata da Terence Winter. Ambientata ad Atlantic City, racconta il periodo iniziale del proibizionismo, all’inizio degli anni ’20. Barbari. Narra le vicende di un condottiero germano. Sarà lui stesso a scontrarsi con i soldati imperiali nella Battaglia di Teutoburgo.

10. I Borgia. Ideata da Neil Jordan. Racconta la storia di una delle più celebri famiglie italiane fra il XV e il XVI secolo.

11. The Last Kingdom. Tratta dalla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” di Bernard Cornwell.

12. Vikings. Creata e scritta da Michael Hirst. Narra le vicende del vichingo Ragnarr Loobrok e con lui altri personaggi.

13. Knightfall. Creata da Don Handfield e Richard Rayner. Racconta i fatti che portano alla morte dei Cavalieri dei templari.

14. The Spanish Princess. Narra le vicende di Caterina d’Aragona.

15. Chernobyl. Racconta la tragicità dell’incidente nucleare che si verificò il 26 aprile 1986.

