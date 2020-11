Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 novembre: Adelaide ha le prove

Il Paradiso delle SIgnore, anticipazioni 19 novembre: al Paradiso sta arrivando un ospite speciale. Nel frattempo Adelaide indaga su Federico.

Al Paradiso è in arrivo un ospite d’onore. Si tratta di Sante Gaiardoni, noto ciclista. Le Veneri sono entusiaste, ma notano anche un dettaglio importante: i grandi eventi sono sempre riservati ad ospiti maschi. È forse giunto il momento di apportare qualche cambiamento al grande magazzino? Nel frattempo Adelaide è alla ricerca di indizi che spieghino il perché del rapporto morboso tra suo marito Umberto e Federico, figlio di Agnese.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 19 novembre: Sally arriva a sorpresa

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 novembre: la proposta delle Veneri

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che le Veneri faranno una controproposta a Vittorio: una festa in grande stile per Sante Gaiardoni, in cambio dell’invito per un’altra importante ciclista. Si tratta di Galina Yermolayeva, sportiva, ma anche giovane laureata in ingegneria. Il suo nome è stato fatto da Roberta.

Nel frattempo Vittorio scopre da Pietro che la cognata Beatrice è stata al Paradiso senza dirgli niente. La donna ha seri problemi di soldi dopo la morte del marito, ma è troppo orgogliosa chiedere aiuto. Cosa doveva fare dunque al grande magazzino?

Leggi anche -> Un Posto al Sole anticipazioni 18 novembre: Silvia e Michele addio per sempre?

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che Adelaide riuscirà a mettere le mani sulla cartella clinica di Federico. Dopo tanti dubbi la Contessa avrà la risposta che cercava: Federico è figlio di Umberto. Ecco spiegato l’attaccamento di suo marito al figlio di Agnese!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter