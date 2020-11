Tutte le donne ad un certo punto cominciano a soffrire l’età che passa. Ma cosa si può fare per usare un gel viso anti età senza spendere un occhio della testa? Ecco i passaggi fondamentali per creare un gel viso anti età all’acido ialuronico fai da te.

L’acido ialuronico è uno dei componenti essenziale del derma. Le sue proprietà gli consentono di mantenere la pelle morbida ed elastica con tanto di effetto rimpolpante. C’è da dire, però, che la concentrazione presente all’interno del tessuto connettivo cutaneo tende a ridursi con il passare del tempo.

L’acido ialuronico è molto utilizzato anche all’interno dei filler, dei trattamenti medici usati per riempire le rughe del viso. Ma non solo. L’acido ialuronico è presente anche all’interno di cosmetici per la skin care sotto forma di sodio ialuronato.

Stiamo parlando di uno degli ingredienti più funzionali per creare prodotti antietà. Serve a contrastare l’invecchiamento cutaneo e l’azione dei radicali liberi. Ogni volta che viene applicato sulla pelle, l’acido ialuronico crea un film sottile non occlusivo che trattiene l’acqua e, quindi, impedisce la disidratazione, mantenendo la pelle idratata e setosa.

Gel viso anti età all’acido ialuronico fai da te: da dove cominciare?

Per creare questo gel viso antietà servono: 98,4 gr di idrolato di rose (gli idrolati si ottengono tramite distillazione di fiori, foglie o fusti), 0,6 di conservante cosgard ( 16 gocce), 1 gr di sodio ialuronato e 10 gocce di olio essenziale di rosa damascena.

Disperdete a pioggia il sodio ialuronato nell’idrolato senza il bisogno di mescolare. Coprite con una pellicola e attendete per 20 ore circa.

Successivamente mescolate un po’ e aggiungete in primis l’olio essenziale, poi il conservante e mescolare per bene. Questo gel si conserva per ben 3 mesi, ma è fondamentale tenerlo all’interno di un contenitore scuro.

Prima di ogni uso, è consigliabile agitare la boccetta. Usate questo gel come sostituto della crema viso per avere una sensazione di freschezza.

Per tenere in perfetta forma la pelle del viso, si può anche creare un detergente viso fai da te con sapone nero africano, yogurt o miele e argilla secca.

Per creare un detergente viso fai da te dovete utilizzare innanzitutto il sapone come base, meglio se il sapone nero africano, in forma liquida inodore. Se volete una pelle più candida, provate ad aggiungere anche lo yogurt fino a raggiungere la consistenza desiderata. Per addensare la base, si può anche aggiungere il miele, anche se è molto difficile da lavorare perché è molto appiccicoso.

Ingredienti da aggiungere

Potete aggiungere degli ingredienti in base alla vostra pelle. In caso di pelle acneica, ad esempio, è utile il carbone attivo che si può acquistare in forma di capsule: basterà frantumarlo per mescolarlo al detergente naturale. Una vera e propria calamita per i batteri.

In caso di pelle grassa, invece, potete optare per l’aggiunta dell’aceto di mele o per il Tea Tree Oil che ha delle potenti capacità antibatteriche. Grazie a questa ricetta, potrete assorbire il sebo in eccesso e lasciare il viso opacizzato e morbido.

Infine, in caso di pelle secca, si può optare per l’aloe che è un umettante naturale che porta idratazione alla pelle.

