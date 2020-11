Benedetta Parodi, primo piano strepitoso. Sorriso smagliante e pelle da far invidia | FOTO

Benedetta Parodi, famosa conduttrice televisiva, incanta tutti con l’ultimo selfie pubblicato su Instagram: pelle luminosa e sorriso smagliante!

Selfie “invernale” per Benedetta Parodi, che incanta Instagram preparandosi all’inverno. Il cappello di lana ed il maglione a collo alto la proteggono dal freddo, che non riesce tuttavia a spegnere il suo sorriso. La conduttrice, semplice e meravigliosa come suo solito, appare in forma smagliante: il volto radioso e la luminosità dei suoi occhi non possono che contagiare i fan. Tra i commenti, si legge: “Buongiorno bellissima donna!!“, e anche “Wow che bella!“.

