Frankie Hi-nrg: la sua musica anti-covid. Online Nuvole, il suo nuovo video

Frankie Hi-nrg è il rapper anti-covid, il padre dell’hip-hop pubblica il suo nuovo video dal titolo Nuvole, una riflessione sul periodo delicato

Una sorpresa per il web. E’ online il nuovo video del rapper Frankie Hi-nrg, il singolo Nuvole è in uscita sulle piattaforme digitali il 20 novembre per Materie Prime Circolari. Il padre dell’hip hop è riuscito ancora una volta ad entrare nel cuore delle persone, la sua vuol essere una riflessione sul periodo che tutti indistintamente stiamo vivendo. “Ci si trova a urlare su cose che in altre condizioni non avremmo mai dichiarato – spiega il cantante in un’intervista per Repubblica – in modo così netto e tranchant, perché le situazioni sono esasperate”.

Frankie Hi-nrg: qual è il messaggio del brano?

Nuvole è un brano molto intimo in cui l’artista racconta le diverse sensazioni che questo periodo ha scaturito e i grandi cambiamenti che sta generando nella società: “Ho avuto bisogno di raccontare in musica chi sono – afferma l’artista – chi siamo, di incarnare quella voce capace di raccontare noi stessi, di cui da troppo tempo sentivo la mancanza”. Secondo il cantante bisogna convivere con quello che sta accadendo, lui chiama l’emergenza buio e continua l’intervista con Repubblica dicendo: “In quel buio ci dobbiamo entrare, dobbiamo abituarci a guardarci dentro, dobbiamo tenerci la mano in questi primi tempi di incertezza – spiega – ascoltarci, altrimenti dovesse arrivare un black out potrebbe farci finire nel panico completo e allora sì non ci sarebbe più speranza”.

Il brano parte, un progetto nato in lockdown ha preso vita e oggi è pronto ad esplodere. Il re dell’hip hop ha centrato il punto.

