Vecchie lire: alcune valgono una fortuna. Quali sono

Avete ancora a casa le vecchi lire? Oltre che un ricordo potrebbero valere una fortuna. Oggi vi sveliamo delle curiosità

Sono quasi vent’anni che in Italia è avvenuto il passaggio dalle lire all’euro ma in molte case le vecchie banconote sono rimaste come ricordo di un’epoca diversa e che probabilmente non tornerà mai. Eppure c’è chi ancora ha in casa le monete di tanti anni fa. Tra i nostalgici del passato qualcuno potrebbe avere la fortuna di possedere vecchie lire di grande valore. Oggi vi spieghiamo quali sono.

Vecchie lire: quali valgono una fortuna?

Ci sono diverse monete che nascondono in sé un valore importante, ecco quali sono:

La Lira arancia è caratterizzata dalla presenza della figura di un ramo di arancia su un lato e da quella di una donna con la testa ornata di spighe, questa moneta da 1 lira del 1947 può raggiungere il ragguardevole valore di 1500 euro.

è caratterizzata dalla presenza della figura di un ramo di arancia su un lato e da quella di una donna con la testa ornata di spighe, questa moneta da 1 lira del 1947 può raggiungere il ragguardevole valore di 1500 euro. 5 lire del 1946, risale al periodo repubblicano. Sul dritto si può vedere la figura di una donna con in mano una fiaccola. Sul rovescio, invece, quella di un grappolo d’uva. Con un peso di 2,5 grammi, se in stato di conservazione fior di conio queste monete possono valere fino a 1.200 euro. Le 5 lire con le medesime caratteristiche ma di altre annate, infatti, hanno un valore di gran lunga inferiore, attorno ai 50 euro.

risale al periodo repubblicano. Sul dritto si può vedere la figura di una donna con in mano una fiaccola. Sul rovescio, invece, quella di un grappolo d’uva. Con un peso di 2,5 grammi, se in stato di conservazione fior di conio queste monete possono valere fino a 1.200 euro. Le 5 lire con le medesime caratteristiche ma di altre annate, infatti, hanno un valore di gran lunga inferiore, attorno ai 50 euro. 5 lire delfino, anno 1956. A metà del decennio del boom economico, è stata coniata una moneta da 5 lire caratterizzata, come è chiaro dal nome, dall’immagine di un delfino. Queste monete sono state coniate in soli 400mila esemplari. E’ quindi un pezzo raro, con un valore superiore rispetto alle altre lire. Stiamo parlando, infatti, di una somma pari a circa 2.000 euro

Se pensate di averle in casa, cercatele e mettetele da parte. Oltre ad un bellissimo ricordo, potrebbero essere una svolta.

