“Pomeriggio 5”, il tradimento che ha gelato Barbara D’Urso: “Non posso crederci”. A parlare è proprio lei

“Pomeriggio 5”, la confessione sul tradimento che ha gelato Barbara D’Urso: “Ci sono rimasta malissimo”. A parlare è proprio lei

Barbara D’Urso, nel corso dell’appuntamento odierno di “Pomeriggio 5”, è tornata a parlare del caso di Lando Buzzanca, che ormai da diverse puntate appassiona i telespettatori del suo programma. La conduttrice, che negli scorsi giorni ha dato spazio a Massimiliano, figlio del noto attore, e agli amici che lo conoscono da una vita, quest’oggi ha deciso di concentrarsi su un’ospite a dir poco inaspettata.

Stiamo parlando di Monica, ex fidanzata della star 86enne che, stando a quello che è emerso nel corso di “Pomeriggio 5”, sarebbe stata tradita da Buzzanca. Il racconto della donna ha notevolmente scosso la conduttrice di Canale Cinque, che nel commentare l’assurda vicenda non ci è andata affatto leggera.

“Pomeriggio 5”, il tradimento che ha gelato Barbara D’Urso: “Non posso crederci”

Durante le scorse puntate, gli analisti di “Pomeriggio 5” si sono soffermati sull’affaire relativo a Lando Buzzanca e alla compagna di quest’ultimo, Francesca Della Valle. I due, stando a quanto raccontato dalla donna, avrebbero tutta l’intenzione di sposarsi, sebbene le condizioni di salute dell’attore non sembrino delle migliori. In pochi sanno, tuttavia, che Buzzanca, prima di conoscere Francesca, ebbe una relazione intensa e duratura con una donna particolarmente apprezzata dai suoi figli. Stiamo parlando di Monica, la giornalista che, nella giornata odierna, ha rilasciato un’intervista a “Pomeriggio 5”.

L’ospite, pur incalzata svariate volte dalla D’Urso, ha fornito la propria versione dei fatti senza mai scendere nei particolari. “Io faccio il tuo stesso mestiere Barbara” – ha puntualizzato Monica, che in quanto a meccanismi televisivi sembrava piuttosto esperta – “Non ho mai dato questa relazione in pasto ai giornali. Ho cercato di proteggerla“. Nonostante siano passati oltre 5 anni dalla fine del rapporto con l’attore, Monica sembra conservare un bellissimo ricordo di Lando. Tuttavia, come sottolineato dalla conduttrice, Buzzanca non si sarebbe affatto comportato bene nei suoi riguardi.

“È vero che hai scoperto del tradimento con Francesca Della Valle tramite i giornali?“, ha domandato Barbara, aspettandosi l’immediata replica di Monica. Di fronte ai tentennamenti della giornalista, che sembrava restia a confidarsi con la conduttrice in merito allo scottante argomento, la D’Urso ha cercato di dimostrarle la propria solidarietà. “Ti parlo da donna, anzi da femmina” – ha proseguito la presentatrice, sperando di convincere l’interlocutrice a parlare – “Io da femmina ci sarei rimasta malissimo, ma forse è perché sono terrona“.

Nonostante l’insistenza di Barbara, Monica non ha voluto sbilanciarsi in merito all’ex fidanzato, che sembra ancora suscitare in lei dei bellissimi ricordi. Sconfitta, la D’Urso ha chiuso l’argomento ringraziando l’ospite per il suo prezioso intervento.