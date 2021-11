Flavio Insinna a cuore aperto con il concorrente de “L’Eredità”: “Hai ciò che desidero da sempre”. Gelo in studio

Flavio Insinna a cuore aperto con il concorrente de “L’Eredità”: “Hai quello che io desidero da sempre”. In studio è calato il gelo

La puntata odierna de “L’Eredità”, come di consueto, ha regalato ai telespettatori di Rai 1 delle emozioni particolarmente intense. Non sono mancati i siparietti divertenti che hanno permesso al pubblico di rilassarsi di fronte al programma, ma neanche i momenti in cui la gara, entrata nel vivo, ha generato parecchie tensioni. Ciò che sicuramente ha colpito la maggior parte dei telespettatori, tuttavia, è stata l’inaspettata confessione di Flavio Insinna. Il conduttore, di fronte ad un concorrente a dir poco “speciale”, non ha potuto far a meno di rivelare il proprio desiderio più grande.

Flavio Insinna a cuore aperto a “L’Eredità”: “Hai ciò che desidero da sempre”

Quest’oggi, tra i concorrenti de “L’Eredità”, un uomo in particolare ha catturato l’attenzione di Flavio Insinna. Il partecipante, come sottolineato dal conduttore, si chiamava Flavio, e possedeva qualcosa che Insinna sembrava invidiargli moltissimo. “Hai il mio stesso nome, ma hai anche una cosa che io desidero da sempre” – ha confessato Flavio, provocando lo sbigottimento del partecipante e del pubblico in sala – “Fai di cognome magrone!“.

Lo studio, che in precedenza si era raccolto in un silenzio tombale, è letteralmente esploso di fronte all’ironia travolgente di Insinna. Il percorso del suo omonimo, tuttavia, è durato meno di quel che il conduttore si aspettava. Flavio, infatti, ha avuto delle sorprendenti difficoltà nel corso del duello che lo vedeva contrapposto a Cristina.

Con grande stupore da parte di Insinna, il concorrente si è bloccato di fronte ai quesiti più semplici. “È il cerchio più esterno dell’inferno dantesco” – ha proposto Flavio, che non si sarebbe mai aspettato i tentennamenti del partecipante – “Empire, empires, empir…empireo!“.

Con grande dispiacere da parte del conduttore, Flavio ha dovuto abbandonare lo studio dopo aver perso lo scontro con Cristina. Un epilogo che, indubbiamente, non avrà mancato di far divertire i telespettatori de “L’Eredità”.