“Da baciare tutta…”, Nunzia De Girolamo la visuale nel punto giusto: quel vizio di indossarla fino al limite – FOTO

La presentatrice, Nunzia De Girolamo accende la passione nei cuori di migliaia di fan. Il primo piano è da standing ovation.

La giornalista della Rai, Nunzia De Girolamo ha dimostrato ancora una volta di essere tra le preferite degli addetti sul piccolo schermo.

In poco tempo ha bruciato le tappe fino a convincere tutti sulla sua bravura e le qualità indiscusse da conduttrice. L’ex deputata della Camera ha deciso di dare una svolta alla sua carriera, proprio nel momento in cui le cose sembravano andare nel verso contrario.

La conduzione di “Ciao Maschio“, il sabato sera in seconda serata ha rilanciato così le sue ambizioni. A distanza di tempo dalla sua ribalta sul piccolo schermo, la showgirl non fa mancare quasi nulla, mettendo i followers al corrente dei fatti di vita privata.

Alcuni di essi vengono intercettati direttamente sulla pagina Instagram, arricchita di likes e apprezzamenti, in merito, come se non bastasse ad una bellezza che va al di là di ogni logica

Nunzia De Girolamo, l’inquadratura bollente incendia il web: favolosa e irresistibile

