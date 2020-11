L’amato conduttore del talent ha sorpreso tutti con il suo ritorno al timone dello show dopo la brutta esperienza del Covid.

Questa sera inizia X-Factor con il grande ritorno di Alessandro Cattelan alla conduzione dello show.

Dopo essere risultato positivo al Covid ha dovuto interrompere il suo lavoro passando il testimone a Daniela Collu.

LEGGI ANCHE –> CHI È E COSA FA ELODIE, OSPITE DEL QUARTO LIVE DI X FACTOR

Molto atteso dai suoi fan, oggi finalmente è potuto ritornare al timone della gara, mostrandosi in splendida forma dopo aver sconfitto il virus.

Il ritorno di Alessandro Cattelan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

Dopo due settimane di assenza aveva fatto intuire ai suoi followers che sarebbe ritornato con un video postato su Instagram in cui cantava: «Guess whòs back?», ossia «Indovina chi è tornato?».

LEGGI ANCHE –> CHI È E COSA FA LEO GASSMANN, OSPITE DEL QUARTO LIVE DI X FACTOR

E infatti stasera ha fatto una sorpresa a tutto il pubblico di X-Factor: ha presentato l’esibizione di Leo Gassman con il solito collegamento dal tablet, facendo credere di non essere ancora pronto a tornare. Dopo l’esibizione invece è entrato in studio tra gli applausi dei presenti che hanno accolto calorosamente il suo ritorno.

Dopo la quarantena e l’isolamento il presentatore fremeva per tornare nelle sue vesti ed è riuscito a farlo in grande stile, nella puntata di oggi in cui oltre a Leo Gassman sono attesi Elodie e Carl Brave.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter