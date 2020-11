Elettra Lamborghini incanta seminuda: “Sposata, ma non castrata” – FOTO

Posa incantevole per la nuova sposa tra le cantanti, Elettra Lamborghini, molto attiva su Instagram. La frase sotto al post, però fa discutere

Semplicemente unica e inimitabile, la cantante neo “moglie” più amata degli ultimi anni. Parliamo di Elettra Lamborghini, la cui vita è stata completamente stravolta dall’incontro con il Dj Afrojack. Insieme hanno vissuto frequentazioni indimenticabili, prima di scrivere la mettere “nero su bianco”, sull’altare dei sogni.

Avevano detto che il loro viaggio di nozze sarebbe stato rinviato a data da destinarsi, causa pandemia. E invece Elettra e il suo Dj non hanno mai smesso di dire “basta” ai loro sogni. Ora la coppia sta vivendo un viaggio “magico” a Dubai, tra parenti, mare e relax al sole.

Persino Afrojack, molto riservato sulla privacy ha dato “sfogo” alla sua libertà d’espressione, immortalando la moglie Elettra, felice e spensierata a godersi le meritate vacanze. Tra uno scatto e l’altro con lo smartphone, non è mancato il solito “monumento” prestigioso del suo repertorio: un fisico da favola

LEGGI ANCHE —–> Elettra Lamborghini, intimo tigrato è uno spettacolo: Dietro però c’è una strana presenza FOTO

Elettra Lamborghini, “bomba” di sensualità su Instagram: e quella frase…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

La cantante, Elettra Lamborghini ha cambiato in meglio, il “copione” della sua quotidianità. Da quando c’è Dj Afrojack a “popolare” e rendere “soleggiate” le giornate è tornato, sulla sua bocca, il sorriso dei tempi gloriosi.

Una vera e propria “boccata d’ossigeno” per Elettra, in questo momento di sconforto. L’artista, nonostante il periodo molto felice della sua vita si dà sempre da fare su Instagram, per apparire più impetuosa che mai, proprio come i fan sono abituati ad ammirarla.

La momentanea lontananza dalla “terra” natale non ha accantonato l’occhio di riguardo di Elettra per i suoi follower. Ecco dunque un nuovo “taglio” al suo outfit sensuale: seminuda sotto il vestito leopardato “infiamma” la piazza, mettendo in risalto le solite forme all'”impazzata”.

LEGGI ANCHE —–> Elettra Lamborghini e Afojack: il marito la riprende in costume – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

La sexy performance con tanto di posa osè per Elettra è accompagnata da un post ambiguo, “Sposata, ma non castrata”, che “getta” nella più totale curiosità gli oltre 6,5 milioni di follower. Ma il fisico quasi “scoperto” di Elettra non dà spazio all’immaginazione e mantiene la concentrazione degli ammiratori, sullo splendido scatto internazionale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter