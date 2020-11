Bambina di 2 mesi abbandonata, l’epilogo è straziante

Una bambina è stata abbandonata in un campo dai genitori che non la volevano. Quello che le è successo ha dell’incredibile

Una storia atroce con un finale terribile. Quello che è successo ad una bambina di due mesi è straziante. La piccola è stata lasciata in un campo dai suoi genitori. Hezile Frison, di 37 anni, papà della bambina, e la sua fidanzata Monica Adams, 22 anni, hanno abbandonato la loro piccola in un campo.

Ci troviamo negli Stati Uniti, a Kenosha, nel Wisconsin. La piccola Jalissa Adams è stata lasciata lì, senza pietà, ed è stata completamente sbranata dagli animali selvatici.

Una storia atroce che racconta fino a che punto può arrivare l’atrocità dell’uomo. La coppia, infatti, pare che non aveva mai accettato di buon grado la nascita della loro figlia e per questo hanno deciso di ucciderla in questo modo straziante.

Bambina abbandonata, il folle piano dei genitori

Secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine la piccola Jalissa Adams non viveva con la sua mamma e il suo papà. Era stata affidata ad un loro parente ed i due gliel’hanno sottratta per compiere il folle gesto.

Avrebbero agito di notte e quando la donna che se ne prendeva cura si è svegliata e non ha trovato nella culla la piccola ha subito avvertito la polizia. Avvertiti anche i genitori naturali che da subito sono sembrati poco interessati al fatto e per nulla preoccupati sul fatto che la loro piccola fosse sparita.

Ecco perché gli agenti hanno voluto maggiori chiarimenti e li hanno sottoposti ad interrogatorio. I due alla fine hanno ceduto e hanno ammesso di averla abbandonata in un campo.

Immediatamente la polizia si è recata nel luogo dopo i due genitori senza cuore avevano abbandonato la bambina ma di lei non c’era più traccia. Nessun resto. Ecco perché la supposizione più probabile è che la piccola sia stata sbranata dalle bestie.

Tutto questo è stato avallato dal fatto che gli inquirenti hanno riscontrato, dalla cronologia del computer del papà 37enne, la ricerca degli animali presenti in quel posto e se questi erano inclini a mangiare un neonato.

oi ancora, tra le ricerche, anche i modi per non creare sospetti dopo un omicidio. Prove queste inconfutabili del gesto. Per lui la condanna a 2 anni di carcere e a una supervisione estesa a cinque anni.

