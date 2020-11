Giovanna Civitillo, il grande cambiamento della moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo non è più la stessa. La moglie del direttore artistico di Sanremo e la metamorfosi avvenuta

Giovanna Civitillo la conosciamo tutti. È la famosa moglie del presentatore Amadeus. I due sono affiatatissimi e sui social hanno anche un profilo condiviso. Riservati nel giusto, ogni tanto ci concedono qualche attimo della loro quotidianità, di coppia e di genitori del piccolo Josè Alberto nato nel 2009.

Oggi Giovanna è una donna dinamica, bellissima e matura. Sicuramente molto diversa da quando Amadeus l’ha conosciuta. È noto a tutti che per loro galeotta è stata L’eredità, il programma che lui conduceva e quello in cui lei era da valletta che dava l’ormai famosa “scossa”.

Di anni ne sono passati con cambiamenti non indifferenti per la moglie di Amadeus, oggi mamma e signora di uno dei conduttori più apprezzati in Rai.

“Lei è il motore della mia vita – ha rivelato il direttore artistico del Festival di Sanremo – Riesce a semplificarmi ogni cosa. Una donna eccezionale, che mi sostiene e che mette sempre la nostra famiglia al primo posto, anche a discapito di se stessa.”

Ma com’era prima Giovanna Civitillo? Scopriamo insieme.

Giovanna Civitillo, com’era e com’è oggi

Giovanna Civitillo non è più quella di una volta. Quando Amadeus l’ha conosciuta non era solo giovane ma anche molto presente sul piccolo schermo. Audace, sensuale, pronta a lanciarsi in nuove avventure.

Una giovane showgirl che si stava affermando nel mondo della televisione italiana, poi prestata anche come ballerina all’Eredità dove è scoccata la scintilla con Amadeus.

Ha iniziato nel 1998 con Carramba che sorpresa come ballerina, poi a Beato tra le donne, ed infine a Domenica In. Fino al 2001 quando è arrivata nel programma di Rai 1 condotto da quello che oggi è suo marito. E poi anche come inviata de La vita in diretta.

Oggi però non è più così. Sempre meno presente sugli schermi, Giovanni si dedica soprattutto alla famiglia, donna pacata e a modo, sobria ma elegante, sempre bellissima nei suoi 42 anni. L’audacia è stata ormai messa da parte.

