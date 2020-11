GF Vip, Selvaggia e Dayane mettono in dubbio Elisabetta: “Dici che l’ha tradito?”

Continuano gli scontri nella casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: quest’ultima si è ritrovata a parlare della showgirl con Dayane Mello

Selvaggia Roma è entrata nella casa del Grande Fratello Vip con uno scopo ben preciso: creare scompiglio. Lo ha fatto accusando il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, di averla baciata nonostante fosse fidanzato e soprattutto intromettendosi tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Proprio tra l’influencer e quest’ultima negli ultimi giorni è nato un forte scontro nel quale non sono state risparmiate accuse.

Selvaggia sottolinea la falsità di Elisabetta e il doppiogioco che la showgirl avrebbe fatto con l’ex velino, molto preso da lei. La Gregoraci dal canto suo le chiede di smetterla di parlare di lei, accusandola di volersi mettere in mostra a sue spese. Nella puntata di questa sera le due avranno modo di confrontarsi ancora una volta, ma nel frattempo Selvaggia ha trovato nella modella Dayane Mello una spalla.

I dubbi di Selvaggia su Elisabetta: “Avrà tradito anche Briatore?”

L’argomento preferito sul quale dialogare per Selvaggia resta però la Gregoraci ed è proprio di lei che ha parlato con Dayane. Anche quest’ultima nella scorsa puntata non aveva utilizzato belle parole per descriverla, continuando a sottolineare come debba tutto all’ex marito Flavio Briatore. Le due tornano sull’argomento durante una chiacchierata in giardino. “Per me è falsa e costruita, non è naturale. Poi pensavo, ma se non fosse stata con Briatore? Cosa avrebbe fatto?” -dichiara Selvaggia prima di aggiungere- “Ma dici che è sempre stata rispettosa nei suoi confronti? L’avrà mai tradito?“.

Gli inviti della Gregoraci di smettere di parlare della sua vita non sono stati propriamente seguiti e la nuova concorrente continua a lanciare frecciatine. Dayane ha invece riposto la sua attenzione al rapporto costruito all’interno della casa con Pierpaolo Pretelli, affermando come proprio a causa di Elisabetta lui si sia estraniato e allontanato dagli altri. “Si attaccano tutti a lei perché è sempre presente in puntata” afferma la modella.

Selvaggia e Dayane hanno trovato un terreno comune e la loro opinione su Elisabetta sembra non riuscirà a cambiare tanto facilmente. Come reagirà la showgirl alle loro parole?

