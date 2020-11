Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 novembre: tra decisioni e aspri litigi

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 novembre: Roberta ha finalmente preso una decisione. Nel frattempo Adelaide affronta…

Al Paradiso si prepara un evento rivoluzionario. Nel frattempo Roberta deve decidere se proseguire la sua carriera da Venere o trasferirsi a Bologna per diventare ingegnere. In questo secondo caso, la ragazza non solo dovrebbe rinunciare alla sua vita a Milano, ma dovrebbe anche interrogarsi sulla sua relazione con Marcello. C’è poi Adelaide che ha scoperto tutta la verità su Federico ed ora è furente di rabbia.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 novembre: Roberta ha fatto la sua scelta

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Roberta comunicherà alle Veneri la sua decisione: resterà a Milano per proseguire il suo lavoro al Paradiso e la relazione con Marcello. Non sa che il fidanzato ha una sorpresa in serbo per lei.

Nel frattempo al grande magazzino si prepara l’evento per Galina Yermolayeva, simbolo del ciclismo al femminile. Gabriella preparerà per l’occasione dei modelli originalissimi, mentre Stefania sarà troppo occupate ad escogitare un piano per far sì che Federico la noti. Ovviamente l’aiuto di Irene e Dora non potrà mancare.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Adelaide ha scoperto tutto sulla paternità di Federico. La Contessa deciderà di affrontare il marito di petto e lui gli prometterà di non rivelare mai la verità a suo figlio. A questo punto Adelaide si recherà da Silvia per inveire contro di lei.

