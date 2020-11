Roshelle regala un nuovo scatto di grande fascino ed impatto su Instagram, la cantante lanciata da X Factor stupisce come sempre

E’ di sicuro uno dei personaggi più anti conformisti lanciati da X Factor nel corso delle varie edizioni, e non soltanto per i capelli rosa. Roshelle, nome d’arte di Rossella Discolo, si caratterizza come i fan ben sanno non solo per la sua cifra artistica tendente al rap e alla trap, ma anche per una serie di atteggiamenti decisamente provocanti che vanno al di là della tinta di capelli e che si trasmettono anche al suo vestiario e ai suoi scatti su Instagram. A 24 anni, Rossella esprime il pieno della sua sensualità e non manca di lasciarsi immortalare in pose decisamente provocanti, che lasciano poco all’immaginazione. Di recente, ha avuto a dire: “A 25 anni non ho il seno che avrò a 60 anni, meglio usarlo”. Una dichiarazione che dice molto del personaggio.

Roshelle, il rosa domina come non mai: attraente in maniera irresistibile

Una espressione di intenti che viene ribadita nell’ultima foto sul suo profilo. Decisamente meno provocante di altre ma non per questo meno sensuale. Il rosa domina completamente, trasferendosi dai capelli al trucco, al rossetto e al cappotto indossato. L’insieme è decisamente seducente e non lascia indifferenti. Anche la didascalia contribuisce a rafforzare l’animo incontenibile di Roshelle.

“Non lo faccio per gli haters, ma per chi suona”, scrive. Anche qui, non ci si può sbagliare: lei è così com’è, e non cambierà.

