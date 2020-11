Francesco Totti: febbre, saturazione. Il calvario dell’ex capitano della Roma

Francesco Totti, l’ex capitano della Roma torna su Instagram dopo giorni di assenza e fa un ringraziamento speciale.

Francesco Totti dopo un periodo di assenza a causa della sua positività al Covid-19 torna su Instagram con un lungo post nel quale spiega in parte il suo calvario, due settimane intense e di sofferenze; Totti infatti a differenza di Ilary – asintomatica – ha presentato gradualmente tutti i sintomi derivanti da infezione da Coronavirus; dalla febbre alta al mal di gola fino a non sentire gli odori ed i sapori. L’ex calciatore spiega anche di essersi curato in casa e di aver seguito tutte le indicazioni per poterne uscire una volta per tutte. La foto pubblicata da Totti lo vede sicuramente provato per quanto accaduto – ricordiamo che solo il mese scorso Francesco ha perso il padre, positivo al Coronavirus – ma con la voglia di sorridere. Rimettersi in gioco e andare avanti per gettarsi alle spalle il periodo tragico che l’ha visto coinvolto per due volte.

L’appello di Francesco Totti: “…adesso che tutto è passato voglio ringraziare…”

Sul suo lungo post, diventato subito virale – quasi 200 mila like in appena un’ora – Francesco Totti ringrazia chi l’ha seguito in questo percorso: “Voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti.” Il segreto della cura è stata quella di fare una diagnosi precoce ed intervenire tempestivamente, anche se Totti ammette: “Il COVID e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2!”

La voglia di ricominciare per Totti è tanta, la sua storia Instagram ne è una prova: condivide infatti un video dove prende l’occorrente per disputare una bella partita di tennis: “Ora non posso più perdere“, scrive Totti.

