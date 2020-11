Grande Fratello Vip, il fidanzato di Adua parla di Dayane

Il rapporto tra Dayane e Adua all’interno del Grande Fratello Vip, ha preso una strada particolare e ora parla il fidanzato di Adua

Giuliano il fidanzato di Adual Del Vesco, è stato ospite a Casa Chi. E ovviamente l’argomento affrontato che lo riguarda è il rapporto particolare che c’è fra la sua fidanzata e Dayane Mello. Gli è stato chiesto senza tanti giri di parole, che cosa ne pensa di Dayane. E lui ha risposto che è simpatica ma anche molto intelligente, a cosa si riferirà Giuliano quando dice molto intelligente?

Giuliano definisce Dayane Mello “intelligente” ma forse intendeva dire stratega

Giuliano spiega che Dayane secondo lui è dotata di un intelligenza emotiva che le permette di identificare il suo interlocutore per capirne i punti di forza e le debolezze. Ha capito velocemente quali tasti toccare per ottenere delle cose da Adua. Tuttavia Giuliano avendo paura che le persone pensassero fosse un attacco personale rivolto a Dayane, mette subito in chiaro le cose e sostiene che non si tratta di un attacco ma anzi di un complimento.

Perché a suo dire Dayane sarebbe molto perspicace e sveglia a comprendere le persone. Che è una cosa molto utile e non da tutti, però sicuramente si può approfittare di questa dote utilizzandola a suo favore. Giuliano sotto richiesta specifica, si è anche espresso in merito ai baci scambiati tra Adua e Dayane nella casa. Il ragazzo sostiene che si sono sentite entrambe di darsi un baci. Sicuramente ha cominciato Dayane ma poi Adua non si è tirata indietro. E anzi questo gesto ha dato piacere a entrambe secondo Giuliano.

Il giovane si dice poi in dubbio, non sa se è stata una cosa premeditata o una cosa improvvisa e inaspettata. Fatto sta che aggiunge di avere un pensiero suo specifico su questo bacio che però non vuole condividere con i media ma lo farà solo con Adua. Le persone intorno a lui hanno poi spiegato al giovane che certo non sono state le dinamiche del gioco a spingere le due donne adulte a scambiarsi un bacio. Sapevano ciò che stavano facendo e lo hanno fatto perché volevano in quel momento.

Nel mentre Adua nella casa riflette sul suo rapporto con Giuliano e si dice dispiaciuta di non averlo più sentito o visto in questo ultimo periodo. La colpa però a quanto pare è del GF Vip che lo sta facendo apposta.

