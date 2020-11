Tornano a unirsi le voci di Ligabue ed Elisa che regalano al pubblico il brano “Volente o Nolente”, registrato insieme quindici anni fa

Risale al 2006 la prima collaborazione di Ligabue ed Elisa che insieme hanno duettato nel brano “Gli ostacoli del cuore” in grado ancora oggi di emozionare chiunque lo ascolti. Nessuno era a conoscenza del fatto che, proprio durante la lavorazione di quella particolare canzone, i due artisti avessero registrato una seconda collaborazione rimasta nel cassetto per tutti questi anni. Fino a oggi. Ligabue ha infatti deciso di pubblicare come nuovo singolo l’inedito “Volente o Nolente“, in duetto con Elisa. Una sorpresa che ha entusiasmato i loro fan e tutti coloro che hanno apprezzato in passato l’unione delle loro voci.

Il significato di Volente o Nolente: un dialogo e uno scambio di desideri

In “Volente o Nolente” -ufficialmente disponibile su tutte le piattaforme digitali- Ligabue ed Elisa dialogano tra di loro esponendo i propri desideri su ipotetici scenari. “Dipendesse da me / Il telefono suonerebbe / Solamente notizie belle“, si apre così la canzone che sebbene sia stata scritta quindici anni fa sembra rappresentare appieno i sentimenti attuali di molte persone. “Dipendesse da me / Qui sarebbe Natale sempre / E le luci non vengono spente / Se non lo dico io“, desideri espressi in musica che si intrecciano tra il tono caldo della voce di Liga e la delicatezza di quella di Elisa.

Dopo un botta e risposta nel ritornello si uniscono per lanciare insieme un messaggio di speranza: “Volente o nolente c’è un orizzonte sempre“. A detta del cantautore è stata proprio la volontà di raccontare il bisogno di sperare a spingerlo a ripescare questo inedito. “Spero che in questi mesi così incerti vi sappia tenere compagnia“, ha dichiarato.

Elisa ha voluto ringraziare l’amico e collega per averla coinvolta anche in questo progetto e in questo brano che sembra conservare ricordi speciali. “Ad alcune canzoni mi viene da parlargli, mi sembra che abbiano le gambe per camminare e che abbiano il loro destino e il loro viaggio davanti, già scritto. […] Questa è una di quelle“.

Il nuovo singolo sarà contenuto nella raccolta “77+7” che Ligabue pubblicherà il prossimo 4 dicembre per festeggiare i suoi 30 anni di carriera.

Testo di Volente o Nolente di Ligabue ed Elisa

Dipendesse da me

Il telefono suonerebbe

Solamente notizie belle

E bella compagnia

Dipendesse da me

Non sarei là fuori in giro

Ma sapresti che cosa fare

E lo saprei anch’io

Volente o nolente

Risponderò presente

Volente o nolente

Non lasci indietro niente

Dipendesse da me

Capiremmo un po’ tutti tutto

Ci sarebbe comunque campo

In questa galleria

Dipendesse da me

Qui sarebbe Natale sempre

E le luci non vengono spente

Se non lo dico io

Volente o nolente

Risponderò presente

Volente o nolente

Rimani in testa sempre

Volente o nolente

Non lasci indietro niente

Dipendesse da me non saresti da qualche parte

Che non fosse la stessa parte

Dove sono anch’io

Volente o nolente

Risponderò presente

Volente o nolente

C’è un orizzonte sempre

Volente o nolente

Non lasci indietro niente

