Nicola Morra, bufera dopo le dichiarazioni su Jole Santelli: chieste le dimissioni

Il Centrodestra ha chiesto le dimissioni del presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra dopo le sue dichiarazioni nei confronti di Jole Santelli, la presidente della regione Calabria deceduto ad ottobre.

Bufera sull’esponente del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, dopo le sue dichiarazioni nei confronti della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, deceduta lo scorso 15 ottobre dopo una lunga e dura battaglia contro il cancro. Le parole di Morra hanno suscitato indignazione e molti esponenti politici hanno chiesto le sue immediate dimissioni, tra cui anche il leader della Lega Matteo Salvini che ha definito “vomitevoli ” le dichiarazioni in questione.

Dopo le polemiche, il senatore ha replicato affermando che le sue dichiarazioni sarebbero state strumentalizzate attraverso un taglia e cuci da parte del Centrodestra.

Bufera su Nicola Morra dopo le dichiarazioni su Jole Santelli: il Centrodestra chiede le dimissioni

“Domenico Tallini è stato il più votato nel collegio di Catanzaro, se non il più votato in Calabria. È la dimostrazione che ogni popolo ha la classe politica che si merita“. Queste le dichiarazioni del presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, intervenuto ai microfoni di Radio Capital per commentare l’arresto del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha poi proseguito affermando che la Calabria è una regione “irrecuperabile” che rimarrà tale sin quando non affronterà la situazione con assoluta consapevolezza.

“Sarò politicamente scorretto – ha proseguito- era noto a tutti che la presidente della Calabria, fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, ma politicamente c’era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, questa è la democrazia, ognuno dev’essere responsabile delle proprie scelte. Hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso“.

Parole che hanno scatenato una bufera su Nicola Morra, per il quale molti esponenti politici hanno chiesto le immediate dimissioni. Tra questi anche l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini che ha definito le affermazioni “vomitevoli” ed ha rivolto un pensiero alla defunta presidente Santelli. Dello stesso avviso anche Mariastella Gelmini che, ospite a Dritto e Rovescio, ha spiegato come quest’ultimo con le sue dichiarazioni avrebbe offeso contemporaneamente la Santelli, la popolazione calabrese e tutti i malati oncologici.

Anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sul proprio profilo Twitter ha chiesto le dimissioni del presidente della commissione parlamentare Antimafia scrivendo: “Le parole di Morra su Jole Santelli sono indegne e rappresentano un’offesa per tutti i malati oncologici“.

Infine, sul proprio profilo Twitter è intervenuta anche la leader del partito Fratelli d’Italia Giorgia Meloni scrivendo: “Questo signore, oltre che essere un parlamentare della Repubblica italiana è anche presidente della commissione parlamentare Antimafia. Indegno, dimettiti”.

La reazione di Morra alla richiesta di dimissioni del Centrodestra

Non si è fatta attendere la replica dello stesso Morra, il quale, attraverso un post su Facebook, spiega come il Centrodestra che chiesto le sue dimissioni abbia fatto un “truffaldino taglia e cuci” delle sue dichiarazioni, strumentalizzandole. “Nel giorno in cui Domenico Tallini, di Forza Italia, viene arrestato per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, per un business che la ‘Ndrangheta ha fatto nell’ambito della Sanità -infatti era stato messo nella lista degli impresentabili- guarda caso parte un attacco nei miei confronti, basato sul nulla“.

Infine il presidente della commissione Antimafia ha concluso il post affermando di aver parlato di dati. “Se poi qualcuno -chiosa- vuole fare il taglia e cuci come fosse il vestito di Arlecchino faccia pure, ma non è informazione, non è giornalismo, non è verità“.

