Sfera Ebbasta oltreoceano: Mr. Worldwide è sempre più “Famoso”

L’artista italiano con quattro album all’attivo presenta il suo nuovo progetto musicale: all’interno importanti featuring internazionali.

Stanotte è uscito l’album del rapper più “Famoso” d’Italia, così si autocelebra il cantante della periferia di Milano che ha conquistato la scena musicale dal 2013 ad oggi.

L’album aveva già fatto clamore quando il 13 ottobre è stata pubblicata la tracklist in cui si potevano leggere i nomi delle importanti collaborazioni internazionali che ne hanno preso parte.

Tra di essi artisti del calibro di: Future, J Balvin, Offset, Diplo, Steve Aoki, Lil Mosey e London On Da Track. All’unico featuring italiano hanno partecipato: Gue Pequeño e Marracash.

Le tracce dell’album affrontano varie tematiche tra cui la fama e la celebrità che lo hanno reso il personaggio che è oggi. Eppure il rapper non dimentica le sue origini come possiamo ascoltare dalle sue barre in cui fa riferimento ai suoi sacrifici “Tu mi segui ma io sono perso e vedi quello che ho ma non quello che ho perso per arrivare al top, per arrivare a questo una giacca nuova non mi farà scordare il freddo”, al successo che ha ottenuto “In fondo faccio gli errori di tanti ma vivo come se fossi speciale anche se poi morirò come gli altri” e alla ricchezza che ne è derivata “Fuori sta piovendo, dentro sta piovendo pensavo che un Rolex rendesse migliore il tempo”.

Nella closer dell’album Sfera Ebbasta realizza un freestyle senza l’uso dell’autotune, marchio di fabbrica dell’artista, riportando alla mente dei suoi fan il periodo d’oro della scena rap vissuto nel 2016.

Il successo del rapper

Ad anticipare l’uscita dell’album è stato l’omonimo docu-film in onda su Amazon Prime dallo scorso 27 ottobre e prodotto da Pepsy Romanoff, dove l’autore ripercorre la sua ascesa professionale e la realizzazione di questo attesissimo progetto musicale.

La sua notorietà l’ha portato a soli 27 anni a raggiungere traguardi inaspettati ed oggi il cantante si sta facendo conoscere anche oltreoceano tanto da essere protagonista sul maxischermo di Time Square con la copertina di “Famoso“.

Per celebrare l’artista il Comune di Cinisello Balsamo, quartiere natale del rapper, ha voluto intitolargli una piazza. Il sindaco Giacomo Ghilardi ha consegnato proprio ieri la targa al trapper più amato dai giovani.

