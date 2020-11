Tommaso Zorzi rivela la sua cotta per Enrico Nigiotti: lui risponde. Stiamo parlando di uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip, che per lui è stata una bellissima occasione per farsi conoscere anche da chi ancora non lo aveva mai conosciuto. Ieri nella casa ha avuto una giornata piuttosto impegnativa: Giacomo Urtis, che è entrato con lo scopo di portare gossip veri o falsi, gli ha rivelato che un cantante italiano si è innamorato di lui e Tommaso doveva capire se il gossip fosse veritiero oppure no.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi rivela la sua cotta per Enrico Nigiotti: lui lo vede e gli risponde!

Per capire chi potesse essere, Tommaso ha cercato di ricordare chi sono i cantanti italiani che hanno fatto coming out in Italia, che in verità non ne sono poi così tanti. Giacomo gli ha fatto una domanda più generica: “a prescindere da questo, a quale cantante italiano diresti subito di sì se ti chiedesse di metterti con lui?“. Tommaso ha risposto senza nessuna esitazione: “Enrico Nigiotti“. Il video è stato ripostato subito sui social e il cantante lo ha scovato, ricondividendolo e ringraziando Tommaso che è nella casa più spiata d’Italia.

