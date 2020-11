Luca Argentero e la lite con Beppe Fiorello: “Vi dico perchè è successo”

Scontro a distanza tra i due attori Luca Argentero e Beppe Fiorello. I due non se le sono quasi mandati a dire, finchè una telefonata…

Protagonisti assoluti di due fiction televisive mozzafiato, due attori di fama internazionale, come Luca Argentero e Beppe Fiorello sono arrivati addirittura ad uno “scontro” epico tra “titani”. I follower sono rimasti a dir poco increduli di fronte alle “minacce” avvenute via social tra i due personaggi.

Molti ancora si chiedono perchè e cosa ha scaturito questo fermento dietro al teleschermo? Ricordiamo che siamo di fronte a due pellicole cinematografiche di cartello, che hanno scalato a suon di odiens, la classifica degli ascolti in tv, in prima serata.

Luca Argentero ha appena abbassato il sipario su una delle trame televisive più attuali con il suo “D.O.C. Nelle Tue Mani”. Dove viene messa in risalto la figura del medico e dell’infermiere, che acquisisce fama e stima da chiunque, dopo l’egregio lavoro in corsia o nei reparti.

Sull’altra sponda Beppe Fiorello, con “Gli orologi del diavolo” ha dato un taglio più avvincente e avventuruoso, meno crudo del primo. Propoendo la storia di un uomo, oppresso dalla forza del “male” di una società e con l’obiettivo di sfuggirvi

Luca Argentero e Beppe Fiorello: cosa è accaduto tra i due?

I due attori protagonisti del momento, Luca Argentero e Beppe Fiorello, grazie alla messa in onda di due fiction, che raccontano avventure davvero mozzafiato non se le sono mandate a dire. Ad dare il via alla “diatrìba” è stato il fratello dello showman Rosario.

Qualche giorno fa Beppe aveva scritto un post su twitter, che aveva tutto il sapore del dissidio. L’attore noto per le emozioni che suscita sul grande schermo del cinema aveva giudicato la fiction di D.O.C., prodotto troppo attuale per giustificare un grande seguito.

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’altro attore, compagno di Crstina Marino, dalla quale ha avuto anche un figlio. “Che post strano”, con tanto di “rassicurazione” per Fiorello – “Proprio per il motivo esternato da lui, che questa grande opera ha avuto così tanto successo. Non vedo perchè non avrebbe dovuto esserlo. E’ una risposta fuori luogo!”

LEGGI ANCHE —–> Luca Argentero apre la galleria del suo cellulare: “Una carrellata di ricordi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Ecco dunque il motivo della lite “ironica” tra i due grandi attori protagonisti, che sono arrivati ad un faccia a faccia quasi epico. Poi è arrivata anche la telefonata chiarificatrice di stima e risata reciproca

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter