Tale e Quale Show. Loretta Goggi contro un concorrente: “Potevi fare meglio”

Tale e Quale Show. Durante la puntata del 20 novembre, Loretta Goggi appare particolarmente dura con un concorrente del popolare programma di RaiUno

Grande festa durante gli ultimissimi appuntamenti del popolare programma Tale e Quale Show. Le scorse puntate, infatti, erano state orfane del padrone di casa, il conduttore Carlo Conti, colpito da Coronavirus.

Era stato lui stesso a darne comunicazione tramite un post su Instagram nel quale invitava i suoi fan a stare tranquilli. Le sue condizioni sono via via peggiorate, al punto che per lui è stato necessario un ricovero ospedaliero. Il presentatore toscano, affabile e di talento, ha tenuto con il fiato sospeso tutti quanti: spettatori, amici e colleghi. Fortunatamente ogni cosa si è risolta per il meglio, è tornato nella sua dimora dalla quale ha condotto da remoto il programma che vede sfidarsi concorrenti famosi, impegnati nell’imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone. Durante la scorsa puntata è riuscito ad essere finalmente in studio in presenza.

Loretta Goggi stronca Pago

Carlo Conti era stato sostituito temporaneamente da Giorgio Panariello, Gabriele Cirilli e Loretta Goggi. Quest’ultima è apparsa particolarmente impietosa nei confronti di un partecipante alla gara.

Stiamo parlando del cantante Pago, che si è cimentato nell’interpretazione di un pezzo di Franco Califano dal titolo La mia Libertà.

“Pago ha fatto un lavoro meraviglioso fino ad ora” – ha detto la Goggi, che ha continuato – “Si vede che ha speso energie sulla gestualità e sulle movenza del viso. La voce l’ho trovata poco roca, poco scura e graffiata. Non so se è un problema di tonalità”.

Lo difende Conti: “Probabilmente è dovuto al fatto che Pago non voleva scadere nella parodia del Califfo”. La Goggi incalza: “Peccato perchè sono sicura che avrebbe potuto fare anche meglio di così”. La sostiene Panariello: “Avrebbe dovuto avere una voce più ‘cattiva’. Certo rischiava di ricordare l’imitazione di Max Tortora o di Fiorello. Questa cosa l’ha un po’ penalizzato”.

