Le considerazioni di Roberto Burioni aprono un grande spiraglio di speranza per la penisola italiana: Pfizer e Modena vicini al traguardo.

L’immunologo ospite lunedì sera al programma televisivo attualmente in onda su Rai 2, che vede come conduttori Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, ha espresso il suo parere sulla situazione attuale. Una situazione che secondo lo specialista del settore Roberto Burioni, dopo quasi un anno di sofferenze e stenti, sembrerebbe in leggera ripresa. La pandemia da Covid-19 ha generato nel nostro paese forti disagi ed un gran numero di vittime. Ma, secondo l’opinione dell’accademico, ci sono i presupposti per considerare l’Italia ad un passo dalla supremazia contro il temuto e paralizzante coronavirus.

If this external VRBPAC review of the 1st vaccine goes well, we’ll likely see Phase 1a distribution begin right after December 10thhttps://t.co/wTeGhh9mD6https://t.co/BQX2ABNdN3 pic.twitter.com/P4wpEgiuJH

— Eric Topol (@EricTopol) November 20, 2020