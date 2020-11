Una Mamma per Amica, grande ritorno: bella notizia per i fans della serie. Lorelai e Rory Gilmore hanno fatto sognare generazioni e generazioni con il loro rapporto

Sono trascorsi quattro anni dal grande ritorno di Una Mamma per Amica: nel 2016 la serie delle ragazze Gilmore è tornata con un revival di quattro episodi, dove abbiamo il nostro cast dopo tanti anni dalla fine. Abbiamo visto come stanno proseguendo le loro vite e ci hanno lasciato con un colpo di scena: il revival si è concluso con la gravidanza di Rory. Così, come sua madre tanti anni fa ha scoperto di aspettare un bambino, dopo dieci anni dalla fine della serie è toccato a lei.

Una Mamma per Amica torna in prima serata

Il revival, curato dagli autori originali Amy Sherman – Palladino e Daniel Palladino, ha confermato il successo della serie che non si era mai spento in tantissimi anni di assenza. Ancora oggi si continua a parlarne, sono trascorsi quattro anni dal ritorno e sembra solo ieri. Considerato il grande successo che spinge i fans a ricominciare rewatch continuamente, anche LA 5 ha deciso di aggregarsi e farlo in grande: la serie tornerà in prima serata con le sette prime stagioni che hanno fatto sognare milioni di telespettatori.

