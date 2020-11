Verissimo, Silvia Toffanin organizza una puntata speciale per affrontare un tema delicato

Quella di questo pomeriggio sarà una puntata di Verissimo molto speciale, interamente dedicata alle donne: ecco chi sarà ospite

In occasione dell’avvicinarsi della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, Verissimo ha voluto dedicare un’intera puntata proprio alle donne. Lo scopo è quello di lasciare spazio ai loro racconti nel tentativo di sensibilizzare il pubblico sul tema ma anche quello di mettere in rilievo la forza e la tenacia di molte di loro. Per questo motivo ci saranno una serie di ospiti che porteranno nel salottino di Silvia Toffanin la loro storia e cercheranno di lanciare dei forti messaggi.

Chi sarà ospite alla puntata di Verissimo dedicata alle donne

Verissimo nella puntata di questo pomeriggio, 21 novembre, lascerà spazio a Loredana Bertè che tornerà da Silvia Toffanin per la seconda volta in quest’edizione. Questa volta però lo farà per condividere la propria storia, fatta di tanta forza e libertà ma anche di sofferenze e violenze. La cantante si batte da sempre per i diritti delle donne, proprio come Michelle Hunziker. La conduttrice è fondatrice dell’associazione “Doppia Difesa“, insieme a Giulia Bongiorno, che supporta le donne vittime di abusi nel processo di denuncia. Anche lei sarà presente in questa puntata.

A loro si unirà anche la comica e conduttrice Valeria Graci che racconterà per la prima volta la sua storia e un lato buio della sua vita sconosciuto al pubblico. Verrà dato spazio a Valentina Pitzalis che della violenza porta ancora oggi i segni sulla pelle. La donna è stata infatti sfigurata dall’ex marito che non accettava la loro separazione. Diventata un simbolo contro la violenza di genere, Valentina parlerà di quello che le è accaduto in un toccante racconto. Infine ospite anche Vladimir Luxuria che per tutta la sua vita ha lottato per affermare la sua identità e contro le ingiustizie di genere.

L’appuntamento con lo speciale di Verissimo dedicato alle donne è per questo pomeriggio alle ore 16 sempre su Canale 5.

