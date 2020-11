Ballando 2020, vince la coppia Gilles Rocca e Lucrezia Lando

La finalissima del programma è stata vinta dalla coppia Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Si sono sfidati con Paolo Conticini e Vera Kinnunen

Sono Gilles Rocca e Lucrezia Lando a vincere la finalissima di “Ballando con le stelle 2020”, battendo la coppia formata da Paolo Conticini e Vera Kinnunen con cui si sono sfidati fino all’ultimo secondo sulla pista. Si tratta di una delle edizioni più tormentate della storia di Ballando, tra infortuni, positività, intossicazioni alimentari, eppure il pubblico non ha mai smesso di amare il programma di Milly Carlucci che ormai da anni continua ad animare i sabati sera con allegria e spensieratezza.

LEGGI ANCHE -> Costantino Della Gherardesca: “Ballando è stato il mio salto nel vuoto”

Dopo l’eliminazione della terzultima coppia in gara formata da Alessandra Mussolini e l’improvvisato Samuel Peron, a contendersi la vittoria finale sono state le coppie formate da Gilles Rocca e Lucrezia Lando e Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Ad uscire prima di loro sono stati in ordine Tullio Solenghi, Costantino Della Gherardesca, Daniele Scardina ed Elisa Isoardi, tutti però hanno saputo dare il massimo ed entusiasmare raccontando sé stessi e la propria storia personale.

Gilles Rocca vince la 15esima edizione di Ballando

A favore di tutti i pronostici la coppia “favorita” per la vittoria era quella formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, tornati in gara dopo il ripescaggio di sabato prossimo e legati da un feeling speciale dichiarato pubblicamente anche prima della gara

LEGGI ANCHE -> Ballando | Elisa Isoardi, “Si è riaccesa la luce dentro di me”

Le coppie finaliste si sono sfidare sul ring finale con diverse prove di ballo bendati ma Gilles e Lucrezia hanno sbaragliato tutti con il 58% di preferenze del pubblico da casa. Entrambe le coppie hanno portato in scena tre balli decisi sul momento da una slot machine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Premio Speciale della Giuria per il percorso a Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, assegnato direttamente dalla giurata Carolyn Smith “perché non meritava di stare fuori dal podio”. Sempre a Scardina anche il Premio Speciale Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante. Il Premio Aiello previsto per la coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi dato meritatamente a Vittoria Schisano e Antonio Catalani.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.