Le pagelle ed il tabellino del match dell’ottava giornata del campionato di Serie A tra Roma-Parma, appena terminato.

Si è appena concluso il match valevole per l’ 8^ giornata di campionato con la vittoria della Roma che ha battuto in casa il Parma per 3-0. A decidere l’incontro la rete di Mayoral al 28′ e di Mkhitaryan al 31′ e al 40′ del primo tempo.

Roma-Parma: il tabellino e le pagelle della gara

Importante successo per la Roma che battendo nettamente il Parma guadagna tre punti importantissimi per la lotta scudetto. I giallorossi salgono momentaneamente al secondo posto in classifica insieme al Milan che stasera però deve giocare in casa del Napoli e a un punto dalla capolista Sassuolo. Gli uomini di Liverani restano fermi a sei punti, diciassettesimi in classifica, in attesa della gara delle 18 tra Udinese-Genoa anche loro in zona retrocessione.

Roma (3-4-2-1): Mirante 6; Ibañez 6 (54′ Jesus 6), Cristante 6.5, Mancini 6.5; Karsdorp 6.5, Villar 6.5 (80′ Diawara s.v.), Veretout 6, Spinazzola 6.5 (80′ Bruno Peres s.v.); Pedro 6 (80′ Pellegrini s.v.), Mkhitaryan 7.5; Mayoral 7 (65′ Perez 6). A disposizione: Pau Lopez, Calafiori, Milanese, Providence, Feratovic, Podgoreanu. Allenatore: Fonseca.

Parma (3-5-2): Sepe 5.5; Osorio 5.5 (61′ Brunetta 6), Bruno Alves 5.5, Gagliolo 5; Grassi 5.5 (82′ Busi), Kucka 5.5 (61′ Kurtic 6), Sohm 5.5, Cyprien 5.5, Pezzella 6 (85′ Iacoponi); Inglese 5, Gervinho 5 (61′ Karamoh 6). A disposizione: Colombi, Rinaldi, Brugman, Camara, Dezi, Nicolussi, Caviglia, Scozzarella, Cornelius. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: Mayoral 28’ (R), Mkhitaryan 31′, 40′ (R).

Ammoniti: –

Espulsi: –

Note: 0’ e 3’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Mkhitaryan (R).

La squadra capitolina, dopo il successo odierno, volerà a Napoli per affrontare domenica prossima alle 20:45 l’undici di Gattuso, attualmente sotto di 3 punti. Il Parma invece sfiderà nel Monday night il Genoa a Marassi, match che si gioca nelle ultime posizioni della classifica.

