Vincenzo Salemme racconta il suo dramma: “Ho perso un figlio..”

L’attore napoletano non ha mai voluto raccontare la sua tragedia: suo figlio è morto e questo è un dolore che non ha mai superato.

Vincenzo Salemme ha iniziato la sua carriera d’attore formandosi nella compagnia teatrale di Eduardo Di Filippo, ha poi proseguito la sua carriera prima a teatro e successivamente al cinema, soprattutto nei film di Carlo Vanzina e Fausto Brizzi.

Nato in provincia di Napoli nel 1957, si sposa da giovanissimo con Valeria Esposito, conosciuta durante la Festa dell’Unità nel capoluogo campano dove lui era iscritto al PSI e lei era un’organizzatrice dell’evento.

E’ sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata e probabilmente pochi sanno che Valeria e Vincenzo sono stati sposati per 30 anni fino a poi interrompere il loro matrimonio.

Salemme e il figlio perso

La coppia non ha mai avuto figli. Salemme in un’intervista dichiarò che la sua ex moglie lo perse quando era incinta, a causa di un aborto spontaneo.

Questo dramma non lo ha mai voluto raccontare prima e sicuramente è stato un dolore che i due ex coniugi non hanno mai completamente superato.

Dopo oltre 40 anni di relazione e 30 anni di matrimonio i due hanno deciso di prendere strade diverse, Salemme attualmente ha una compagna: la costumista della Rai Albina Fabi, conosciuta a Tale e Quale Show. Nonostante ciò la sua ex moglie, Valeria Esposito, continua a fare la manager dell’attore napoletano lasciandoci immaginare che i due siano rimasti in ottimi rapporti.

Questo racconto ha colpito molto le persone che lo hanno ascoltato sia chi si è immedesimato sia chi lo ha vissuto e anche i due coniugi sono stati profondamente segnati da questo dolore con cui hanno convissuto per diversi anni.

