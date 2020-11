Anna Tatangelo e la domenica sera davanti alla tv. La bella cantante catalizza l’attenzione tutta su di sé

Anna Tatangelo e le sue mille versioni. L’ex di Gigi D’Alessio ci stupisce sempre. Non è mai uguale la bella bionda e ogni giorno ci mostra una versione di sé sempre diversa.

Da cantante melodica e sempre a modo, storica compagna del cantante napoletano, ad esplosione di bomba sexy dopo il cambiamento apportato quest’estate con capelli biondissimi e forse una ritrovata serenità interiore che la fa sentire anche bella e sensuale.

La nuova Anna è piaciuta molto ai fans, anche dal punto di vista musicale. Tutti hanno apprezzato il suo nuovo stile come anche lei nella veste di giudice a All together Now su Canale 5.

E poi c’è la Anna sportiva e versione home, con tuta e felpona. C’è la Anna che scherza con i video di Tik Tok. C’è la Anna mamma amorevole e in love per il suo piccolo Andrea. E poi c’è anche la parte sensuale, la donna che esce fuori in tutto il suo eros senza limitazioni.

E l’ultima versione di sé che la Tatangelo ci concede piace davvero tanto. Per vedere cosa ha combinato vai alla pagina successiva.

Anna Tatangelo, la camicetta bianca è sbottonata