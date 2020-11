Samantha De Grenet ha aperto il suo cuore a Domenica Live, vita sentimentale, la positività al Covid e il tumore al seno

Una puntata molto intensa quella vista ieri a Domenica Live condotta dall’irrinunciabile Barbara D’Urso. Molti come sempre gli ospiti in studio e in collegamento telefonico, tra questi anche la showgirl Samantha De Grenet che lo scorso 9 novembre ha compiuto 50 anni.

Barbara l’ha quindi invitata nel programma serale per darle modo di raccontarsi ripercorrendo i momenti più emozionanti, e più difficili, della sua vita sia privata che professionale, inviando un messaggio importante agli spettatori che l’hanno seguita con molto trasporto.

Samantha infatti recentemente è guarita dal Coronavirus – “Sto bene ma non ho ancora ripreso gusto e olfatto, vado a memoria” – ma ha parlato anche della sua vita sentimentale e delle relazioni prima con Filippo Inzaghi, poi con Leonardo Pieraccioni. Il suo vero amore però è l’attuale marito Luca Barbato, padre di suo figlio Brando, con cui si è sposata due volte, il secondo dopo circa cinque anni di separazione: “Ci siamo innamorati di nuovo, ci siamo riscoperti, abbiamo avuto un figlio che era ancora grande, così ha potuto vivere con noi il coronamento di un grande amore”.

Samantha invita tutte le donne a fare prevenzione e controlli periodici

Samantha però racconta che ha dovuto affrontare dei momenti anche molto difficili. Nel 2018 infatti le è stato diagnosticato un tumore al seno che l’ha costretta ad una delicata operazione:

“Era l’estate del 2018, per la prima volta avevo organizzato tutto per fare una vacanza con mio figlio e un mio amico. Prima di partire mi sono sentita un nocciolo duro, come un sassolino. Vado alla verifica senza preoccupazioni, senza il minimo pensiero che avrei potuto avere una risposta negativa. Faccio questa mammografia, poi sono andata dal mio specialista in seno e senza voltarsi troppo ha detto che avevo un tumore e che dovevo operarmi subito”.

“È stato come un pugno in faccia” – continua la De Grenet. “Per me era un mondo lontano. Sono risalita sul mio motorino e ho cominciato a piangere. Mio marito è stato fantastico. È rimasto positivo e lucido”. La showgirl ha confessato di aver raccontato al figlio Brando quanto era accaduto solo dopo l’operazione.

La De Grenet ha parlato a Barbara sempre con il sorriso e ha voluto sottolineare alla fine della sua chiacchierata l’importanza della prevenzione, invitando tutte le donne a svolgere controlli periodici.

