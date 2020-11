Valentina Vignali gioca e mostra il fondoschiena, incantevole – FOTO

Valentina Vignali oggi è tutta coperta ma il risultato non cambia. È un’esplosione di eros e sensualità inaudita

Valentina Vignali sempre e solo sexy. È inutile la cestista non riesce a non stendere tutti a terra con i suoi modi e le sue foto. Per lei è un momento magico e pieno di impegni lavorativi. Non solo dal punto di vista del web, come influencer.

Si perché lei che è nata ed è una cestista, nel tempo e grazie alla sua continua ascesa nel mondo dei social è diventata una delle influencer più seguite, con diversi brand che la scelgono per le loro sponsorizzazioni. Ma c’è di più. La Vignali ha fatto il colpaccio potremmo dire.

È lei, infatti, il nuovo volto di uno dei brand di intimi internazionali più ammirati e voluti al mondo: Victoria’s Secret Italia. la giocatrice di basket è stata scelta come nuova testimonial e possiamo dire che il risultato è più che azzeccato. Alcune delle foto che ha mostrato sono a prova di attacco cardiaco. Vietate ai deboli di cuore.

Un sogno che per lei si avvera. “So che eravate impazienti e finalmente posso farvi vedere la prima foto dello shooting che abbiamo scattato con la nuova collezione di Victoria’s Secret Italia – ha scritto su Instagram – Per me è un sogno che si avvera, sono immensamente felice”.

Oggi però la vediamo tutta coperta nel suo ultimo post e c’è da dire che il risultato è sensazionale allo stesso modo. Per vedere la nuova foto della Vignali vai alla pagina successiva.

Valentina Vignali, testarda e molto sexy