Miriam Leone sempre più bella e straordinaria. L’ex Miss Italia è una delle donne più desiderate del Bel Paese e ora che si sta cimentando nei panni dell’iconica Eva Kant la trepidazione di vederla in azione è sempre maggiore.

La bellissima attrice dai capelli rossi sarà una delle protagoniste del prossimo film dei Manetti Bros, Diabolik. Miriam Leone sarà affianco a Luca Marinelli, nel ruolo del protagonista, e con Valerio Mastandrea nei panni di Ginko.

C’è grande attesa per questo film per il quale non c’è ancora una data ma di certo uno sui quali si punta nel prossimo anno. Miriam, Leone sarà per la prima volta bionda e la vedremo alle prese con un ruolo particolare interpretando un personaggio molto amato dei fumetti creato insieme al suo Diabolik nel 1962 dalle sorelle Giussani.

Per il momento lei non ci ha concesso nessuno scatto nei panni di Eva Kent, né capelli biondissimi e né la mitica tuta nera attillata. La curiosità è tanta e lei la fa aumentare ogni giorno di più.

Miriam Leone, ballerina in macchina di domenica mattina

Miriam Leone per tutti è una delle donne più belle d’Italia. Del resto è stata incoronata reginetta molti anni fa ma per lei è come se nulla fosse cambiato, anzi. La sua bellezza cattura ogni giorno di più, con classe ed eleganza. E anche coperta da una mascherina resta comunque la più bella.

L’attrice ci sta deliziando ormai da tempo con i suoi balletti in macchina mentre si reca al lavoro. Balletti fatti più che altro con il capo, gli occhi e un po’ le spalle. Si mostra sempre in primo piano mentre si reca sul set e per darsi la carica balla.

Ieri nonostante era domenica l’ex Miss Italia ha lavorato e così si è concessa un piccolo balletto sulle note di Sure dei Take That. E lo dice chiaramente: “Nuovo classico di quando vai a lavorare anche la domenica”.

E poi annuncia una sorpresa. Di cosa di tratta? Noi siamo curiosissimi e non vediamo l’ora di saperlo!

