Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 23 Novembre

Accadde oggi. Il 23 Novembre è il è il 327º giorno del calendario, quest’anno 328° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 23 Novembre si festeggia San Clemente, che fu il 4º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica. Mancano 38 giorni alla fine dell’anno.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1499 – Perkin Warbeck viene impiccato per aver tentato di evadere dalla Torre di Londra. Era imprigionato dopo aver sostenuto di essere il figlio dimenticato di re Edoardo IV d’Inghilterra.

1654 – Blaise Pascal, matematico e filososo, si converte al cristianesimo.

1825 – Angelo Targhini e Leonida Montanari della società segreta della Carboneria vengono ghigliottinati a Porta del Popolo a Roma.

1897 – Presentato il brevetto per il temperamatite.

1890 – Entra in funzione il primo jukebox a San Francisco.

1890 – Re Guglielmo III dei Paesi Bassi muore senza un erede maschio. Approvata una legge per permettere alla figlia Principessa Guglielmina di succedergli.

1941 – Nasce l’attore Franco Nero.

1921 – Nasce il cantante Fred Buscaglione.

1936 – Esce il primo numero della celebre rivista Life.

1963 – Viene mandato in onda il primo episodio della serie televisiva Doctor Who, sulla BBC.

1966 – Nasce l’attore Vincent Cassel.

1970 – Nasce l’attrice Teresa Mannino.

1973 – La legge sul divorzio è costituzionalmente in vigore in Italia.

1979 – A Dublino, in Irlanda, Thomas McMahon dell’IRA, viene condannato all’ergastolo per l’assassinio di Lord Mountbatten che il principe Carlo considerava come un padre.

1980 – Sisma di magnitudo 6,9 della scala Richter in Irpinia che causò circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti.

Accadde oggi. I fatti del 23 Novembre dagli anni ’90

1991 – Freddie Mercury, frontman dei Queen, annuncia di essere malato di AIDS. Morirà il giorno dopo.

1992 – Nasce l’attrice e cantante Miley Cyrus.

2001 – Esce Pro Evolution Soccer, il primo capitolo della serie Pro Evolution Soccer

2010 – La Corea del Nord bombarda con più di 200 colpi d’artiglieria l’isola di Yeonpyeong al confine del territorio della Corea del Sud.

2014 – Samantha Cristoforetti è la prima donna italiana in una missione spaziale.

