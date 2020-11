Eleonora Cadeddu sfonda nel cinema a soli 3 anni: per sempre legata al suo primo ruolo, parla di come ha vissuto questo legame.

Eleonora Cadeddu aveva solo tre anni quando ha sfondato nel mondo dello spettacolo partecipando alla famosa fiction Rai Un medico in famiglia, dove interpretava la piccola Annuccia.

Da sempre legata a quel ruolo, Eleonora ha voluto ricominciare nel mondo della recitazione frequentando una scuola di teatro e svincolandosi finalmente dal suo passato.

Infatti, essere considerata altro rispetto al ruolo che l’ha resa tanto famosa, le è risultato sempre molto difficile.

Ecco alcune dichiarazione dell’attrice.

“Mi fermano per strada chiamandomi Annuccia. “T’ho cresciuta” mi dicono. La trovo una cosa tenera, sento il loro affetto” Ma l’attrice spiega anche la difficoltà a livello lavorativo.

“Mi sono evoluta come donna e attrice. Sono ruoli che, purtroppo e per fortuna, ti segnano, dai quali è molto difficile staccarsi. […] Ma ho una pagina scritta alle spalle. Voglio solo darmi da fare, seguendo il percorso delle ragazze della mia età, per inseguire il mio sogno. Studio all’università, studio recitazione: tengo molto alla normalità”.

L’INTERVISTA A ELEONORA CADEDDU

Eleonora spiega inoltre che sebbene sia estremamente riconoscente per la possibilità e il ruolo che le è stato donato da così piccina: “si rinuncia sempre a qualcosa per raggiungere qualcos’altro”. L’attrice, dunque, ammette di aver perso un po’ di spensieratezza della sua età, rinunciando a volte ai compleanni o al cinema con gli amici.

Da piccola Eleonora ricorda di aver avuto un carattere piperino. Ecco le sue parole su un piccolo aneddoto:

“Se non avevo una battuta mia non volevo andare sul set, non capivo perché avrei dovuto farlo. Allora inserivano una parte per me e se qualcuno lo dimenticava, perché era ovviamente trascurabile per la narrazione, io interrompevo tutto. Ero molto peperina. Correggevo gli altri, odiavo i microfoni. A 15 anni dovevo andare in gita scolastica, ma sembrava dovessi rinunciarci per una registrazione. Mi ero chiusa nella mia camera del set. Ero al buio a piangere quando è entrato qualcuno della produzione: “’Senti Lolla’ – mi chiamavano così – ‘spostiamo la scena e ti accompagniamo noi a prendere il pullman’”.

Eleonora non si è mai montata la testa per il suo lavoro, e ringrazia principalmente la sua famiglia, che l’ha sempre tenuta con i piedi per terra:

“Non mi sono mai sentita più di qualcun altro. Il mio mestiere non è diverso da altri” così dichiara infatti l’attrice.

Infine alla domanda su che consiglio darebbe ai bambini che si trovano oggi ad affrontare il difficile e tortuoso percorso dell’attore, Eleonora è sicura:

“Darei un grande consiglio ai genitori, non al bambino: non pensate che questa cosa sia infinita, perché come è arrivata, sparisce. Non fate sentire il bambino diverso dagli altri. Io ho assistito spesso a queste bombe: bimbi che improvvisamente sono in ogni film, girano pubblicità. Poi spariscono. La testa non va tenuta bassa, ma al suo posto.“

