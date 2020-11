Carlo Conti, dopo “Tale e Quale” subito in Tv: “Farò…”

Lo showman Carlo Conti pronto per una nuova avventura in diretta tv dopo lo spettacolo di “Tale e Quale Show”: “Il prossimo programma sarà…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tale e Quale Show (@taleequaleshowrai)

Appena dopo i titoli di coda del talent show di “Tale e Quale”, il conduttore televisivo e showman Carlo Conti è pronto ad intervenire nuovamente nelle vesti di protagonista di un programma, già noto nel passato.

Le ultime settimane del celebre personaggio dello spettacolo nazionale sono state piuttosto tubolente, a causa della contrazione del Covid-19. Dopo aver trascorso attimi di tensione sul letto dell’ospedale di Firenze, Carlo Conti è riuscito a sconfiggere dentro di sè il virus ed è già ritornato più carico di prima, “anche se fisicamente, per rimettermi in forma, avrò bisogno di un altro pò di riposo..”.

L’ultima puntata di “Tale e Quale Show” si è conclusa con l’affermazione di Lidia Schillaci, nelle vesti di imitatrice della cantante “Mina”. Una performance all’altezza della situazione, non solo per la similare tonalità di voce. A celebrare il suo talento c’era Carlo Conti: standing ovation per lui da tutto lo studio, per un ritorno ai posti di comando non affatto scontato

Carlo Conti, subito dopo il relax casalingo, un nuovo progetto “bolle” in pentola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

All’indomani del successo mediatico di “Tale e Quale Show”, il conduttore fiorentino, Carlo Conti può finalmente godersi un pò di tranquillità, tra le mura di casa, nelle vesti di “padre di famiglia”.

La Toscana è zona rossa, per cui Carlo non prederà sottogamba la situazione e rispettera il veto del governo, sulle restrizioni anti Covid. L’uscita di casa sarà solo per accompagnare i figli a scuola e per fare la spesa. Il tutto anche per preservare la sua incolumità fisica (e quella degli altri), nei nuovi progetti televisivi, che lo attenderanno.

Intervistato da TvBlog.it, lo showman trascorrerà questo periodo di relz meritato, dopodichè la produzione Rai gli affiderà le “chiavi” di un programma, molto celebre nel passato, condotto da Flavio Insinna.

LEGGI ANCHE —–> Antonella Clerici e la brutta figura da Carlo Conti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @affari_tuoi

Si tratta di “Affari Tuoi”, che avrà come primo “assaggio” nel mondo televisivo, dopo tanto tempo, una sola puntata a settimana. Gli ospiti che concorreranno al premio finale, ogni sabato sera (in onda alle ore 20 dopo il tg) saranno coppie di fidanzati, parenti o amici che cercheranno la fortuna celata dietro lo “scapicchio” dei “pacchi” di valore della trasmissione

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter