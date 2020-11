La tragica storia di Hollie Felton, si era spostata da poco per poi restare da sola durante il lockdown in seguito al duplice lutto.

Hollie Felton è una ragazza di trentatre anni originaria di Belfast, si era sposata con il suo amato Pete soltanto pochi mesi fa. Finché il ragazzo ha scoperto di essere un malato terminale. Pete è morto a soli 27 anni a causa di un cancro che si trovava gà in stato terminale al momento della diagnosi. Nonostante la battaglia della coppia portata avanti contro la rara malattia, purtroppo il tumore diagnosticato come sarcoma sinoviale era fin troppo aggressivo e se lo è portato via in un tempo brevissimo.

Viste le criticità già note di questo 2020, dopo la morte di Pete, Hollie non ha potuto condividere il dolore della prematura perdita. Il lockdown appena emendato ha fatto si che affrontasse la tragedia in solitudine. Purtroppo ad aggiungersi al lutto è stato anche il padre settantenne di Hollie, che aveva già accusato alcuni problemi cardiaci in passato e non è riuscito a superare la quarantena. Lei stessa ha ammesso “è stato un anno tremendo […] ero davvero da sola”.

Il lutto di Hollie: con Pete un legame indistruttibile ed il talento del ragazzo

Hollie e Pete erano una cosa sola. Le foto del loro matrimonio mostrano come fosse il coronamento di un sogno per entrambi. In egual maniera, il legame che aveva con il suo papà era davvero indispensabile per lei, al quale era rimasto vicino fin dai primi attacchi di cuore in Aprile. “Pete era un ragazzo davvero talentuoso” ha ammesso Hollie nei suoi post. Amava la musica, esibirsi in pubblico come anche improvvisare una piccola performace per la sua dolce Hollie. Infatti, Pete prima che la grave malattia lo portasse via per sempre, da Hollie come dal mondo della musica, era stato invitato recentemente a partecipare ad un’audizione come musicista per lo show televisivo della BBC All Together Now.

Entrambi amavano coltivare le proprie passioni e condividerle tra loro e con i loro amici più cari. Sul profilo Twitter di Hollie si può notare l’affiatamento che univa la coppia, le fotografie ritraggono gli sfortunati sposini come due persone fin da subito gioiose e, soprattutto, con una grande voglia di vivere.

