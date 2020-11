Un evento a sostegno di Scena Unita, fondo nato per aiutare i lavoratori dello spettacolo. Dream Hit ha fatto record di visualizzazioni e Fedez ha mostrato la sua commozione

Si è tenuto ieri sera quello che è stato denominato il “Social music concert” e che ha visto coinvolti nove artisti italiani. Fedez, Achille Lauro, Elodie, Mahmood, Carl Brave, Myss Keta, Ernia, Beba e Cara si sono resi disponibili per regalare al pubblico a casa uno spettacolo musicale e lo hanno fatto per sostenere il fondo Scena Unita. Il loro compenso è stato tutto devoluto a questo progetto, presentato da Fedez e da numerosi colleghi, nato per aiutare i lavoratori dello spettacolo.

In pochi giorni alcuni dei maggiori artisti italiani sono stati in grado di raccogliere due milioni di euro di sole donazioni. Questi soldi andranno tutti agli addetti ai lavori che a causa dello stop forzato degli eventi live si ritrovano da mesi in grosse difficoltà.

Dream Hit, il live italiano più visto su Youtube

Il concerto che ha preso il nome di Dream Hit è stato trasmesso sul canale Youtube dell’Intesa Sanpaolo, partner principale dell’evento. Gli artisti sopracitati sono saliti sul palco per cantare le loro maggiori hit e lo hanno fatto dinnanzi a un pubblico, seppur virtuale, davvero numeroso. Proprio Fedez al termine della serata ha voluto ringraziare della partecipazione annunciando che la live è stata la più vista di sempre in Italia.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, non avete idea di quante persone abbiano messo l’anima in questa cosa. Grazie a Banca Intesa per aver dimostrato che i lavoratori del mondo della musica possono continuare a lavorare anche in questa situazione e in questo scenario“, ha dichiarato, prima di rivolgersi al pubblico.

“Grazie a voi perché non avete idea di quanti eravate, tantissimi. Respirare dopo così tanto tempo l’aria di un concerto è stato impagabile“, ha affermato, per poi sottolineare la sua commozione.

L’evento ha preso parte alla Milano Music Week e ha anche rappresentato l’apertura del talent condotto da Guglielmo Scilla. Myss Keta e Carl Brave, insieme a un terzo giudice, dovranno selezionare la miglior canzone da una cernita di dodici brani scelti nel corso delle settimane. Il vincitore avrà modo di firmare un contratto con l’agenzia Doom Entertainment.

