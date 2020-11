Chiara Biasi dal letto di casa si spoglia e resta senza veli, bollente – FOTO

Primo piano di altissimo profilo per Chiara Biasi, sexy e in posizione “favorevole” sul letto di casa, “ma in realtà non sto aspettando”

La bellezza senza minimo pudore è la specialità della casa di Chiara Biasi. Nata a Pordenone è una delle web blogger più amate del palcoscenico social. Non tanto per l’impeto e l’intraprendenza che non lascia facilmente trasparire, quanto per aver raggiunto il podio del piedistallo, grazie ad una particolare mediazione.

Si tratta dell’imprenditrice di successo, Chiara Ferragni che ha contribuito a rendere “magiche” le sue ambizioni future. Infatti Chiara, su consiglio della modella di “Milano City Life” decide di aprirsi un blog di moda e lifestyle tutto suo, un punto di riferimento assoluto.

Prima di conquistare il web a suon di colpi di “luce”, provenienti da un aspetto fisico a dir poco invidiabile, Chiara ha dovuto fare i conti, in passato, con un problema ischemico. Dopo aver aggirato alla grande l’ostacolo, anche grazie al “ruggito” felino di una tigre riesce ad attirare grande attenzione attorno a sè

LEGGI ANCHE —–> Eleonora Cadeddu, l’Annuccia di un Medico in Famiglia, parla del legame con il suo primo ruolo da attrice

Chiara Biasi scala le gerarchie di bellezza e si piazza lì, dove i fan possono sognare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

La web influencer classe ’90, dopo aver superato gli ostacoli del male si è rilanciata alla grande con un “turbo” speciale. Tutto ciò lo deve a lei, che ha sempre creduto in se stessa e certamente a chi ha contribuito al suo exploit in ambito “spettacolo”.

Oggi Chiara Biasi ha la sua “fetta” di popolarità con ben 2,6 milioni di follower che la seguono su Instagram. Grazie al suo pregio più grande, ossia il coraggio ha anche saputo ritagliarsi anche alcune love story con personaggi piuttosto noti come il modello Adrian Cardoso e il calciatore Simone Zaza.

Ma oggi la Biasi ha deciso momentaneamente di accantonare i progetti di coppia e mettersi in risalto con tutto il suo fascino sul web. Tra yoga, palestra e scatti casalinghi a ritmo di sensualità, Chiara ha aperto il “libro” dei sogni dei follower e ha offerto uno spettacolo roboante, distesa in maniera sexy, sul letto di casa.

Il primissimo piano ritrae una “modella” sorridente e allo stesso tempo attraente con uno spettacolo decisamente stupendo alle spalle della sua testa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Domina un paesaggio senza veli sullo “sfondo”. Qualcuno crede che Chiara stesse attendendo qualcuno, prima di far “esplodere” le sue innate qualità da “principessa” dell’amore e invece smentisce, mentre i follower già si immaginano accanto a lei

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter