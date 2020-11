Macabra scoperta ad Ancona, i vicini lo trovano morto accanto al cane

I vicini hanno trovato l’anziano ed il suo cane morti in casa attirati dal forte odore. Il decesso ad Ancona è avvenuto per cause naturali

Un anziano ed il suo cane sono stati trovati sabato sera privi di vita nell’abitazione in cui questo risiedeva ad Ancona. I vicini li hanno trovati dopo 20 giorni che non li vedevano e sentivano, allarmati solo dal forte odore che proveniva dall’appartamento dell’uomo.

Uno dei nuovi drammi associati alla pandemia è il problema dell’isolamento a cui moltissimi anziani soli sono costretti a stare, non più accuditi dalle persone care e trascurati da un sistema che non li ha tenuti in considerazione in questo momento così fragile per loro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ALBERTO GENOVESE ABBANDONATO DA TUTTI: MA SUI SOCIAL EMERGE LA VERITÀ

Come riporta Il Resto del Carlino, l’uomo non si vedeva in giro da circa tre settimane, i vicini insospettiti prima hanno provato a chiamare poi sempre più allarmati si sono accorti che dal suo appartamento proveniva un odore acre così hanno chiesto l’intervento della Polizia. Sul posto sono intervenuti anche automedica, medico legale, Croce Gialla e Vigili del Fuoco che appena entrati in casa hanno scoperto l’anziano in evidente stato di decomposizione. Al suo fianco l’unico amico che gli è rimasto accanto, il suo cane, anch’egli però morto sul pavimento.

Il dramma, cane e padrone ora sono pronti per la sepoltura

La scoperta dell’anziano morto accanto al suo fido amico è avvenuta in un appartamento in via Monte Marino, in pieno centro ad Ancona. Un vero fardello della solitudine e dell’incuria verso gli anziani che sono al momento una delle categorie più colpite dal Virus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> MILANO, UN UOMO TENTA DI UCCIDERE MOGLIE E SUOCERA CON UN COLTELLO

I vicini hanno allertato la Polizia sabato pomeriggio intorno alle 18 pensando che il forte odore che proveniva dalla sua abitazione fosse dovuto ad una fuga di gas. Per questo sul posto sono accorsi anche i Vigili del Fuoco e l’automedica, si pensava ad un malore dell’uomo ma non alla tragica fine in cui è stato trovato.

Dai primi riscontri della Polizia legale, l’anziano era morto da circa una ventina di giorni per cause naturali, il cane invece probabilmente perché non è stato nutrito ed è morto di stenti. Il cadavere è stato portato all’obitorio di Torrette mentre quella dell’animale prelevata dall’ufficio veterinario per tutti gli accertamenti. Ora si attendono le due autopsie per capire esattamente le dinamiche di questa tragedia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter