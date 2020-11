Elisa Isoardi, ospite al programma Oggi è un altro giorno, in diretta su Rai 1 si lascia andare alle emozioni ricordando i momenti condivisi con Fabrizio Frizzi sul palcoscenico.

La bella Elisa Isoardi, finalmente ospite di Serena Bortone in studio a Oggi è un altro giorno si lascia andare a una lunga e sentita intervista.

Già nelle settimane passate la famosa conduttrice italiana aveva parlato in videocollegamento del suo percorso a Ballando con le Stelle e dell’evoluzione del programma che quest’anno particolare è stato piuttosto complesso.

Tuttavia, in studio, la Isoardi ha parlato dei suoi ricordi del passato: dall’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo, alle delusioni e gli sconforti delle sue relazione, ai momenti in cui aveva avuto voglia di mollare.

E’ in quel momento, quando in studio le vengono mostrate le sue foto accanto a Fabrizio Frizzi, durante Miss Italia, che Elisa scoppia a piangere in diretta.

Il rapporto tra Elisa Isoardi e Fabrizio Frizzi

Elisa Isoardi racconta a Serena Bortone: “Fabrizio era una persona che mi mandava messaggi di in bocca al lupo ad ogni prima dei lavori che ho fatto dopo Miss Italia”.

Fabrizio Frizzi è morto nel 2018 e ha lasciato un vuoto enorme in tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerlo e lavorare con lui.

“E’ stato un uomo incredibile!” commenta la Isoardi con gli occhi lucidi.

Di seguito ecco il video dell’intervista che ha fatto commuovere la bella conduttrice italiana:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi commenta: “I miei amori”. Il post fa boom di like e commenti fra i suoi followers.

