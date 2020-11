Giusy Ferreri e il “suo sguardo altrove”. Bella come un sogno – FOTO

Nuovo scatto d’autore pubblicato da Giusy Ferreri. La troviamo belle e tenebrosa in un’istantanea che cattura per l’intensità espressiva

Giusy Ferreri si è affermata negli ultimi anni come la regina dei tormentoni estivi, per le sue melodie latine e i sound frizzanti. Dopo le collaborazioni con Takagi & Ketra anche il duetto con Elettra Lamborghini, La Isla, che è stato trasmesso in tutte le radio con grandissima frequenza per il plauso compiaciuto del pubblico a casa.

Moltissime sono le incertezze riguardo il suo effettivo ritorno in tournée, dal momento che la situazione Covid non si è ancora stabilizzata e non esistono sicurezze per il comparto legato alla musica. Un’altra incognita è anche la sua partecipazione a Sanremo 2021. Proprio dieci anni fa è salita per la prima volta sul parco dell’Ariston, e dopo una breve pausa a causa di un intervento alle corde vocali per rimuovere un polipo, è ritornata sulle scene nel 2015 con la hit Roma-Bangkok.

Da quel momento non si è più fermata, insegnante nel talent show Amici di Maria De Filippi e moltissime collaborazioni con artisti di fama internazionale.

Bella e tenebrosa, Giusy Ferreri strega con l’ultimo scatto sui social

“Lo sguardo altrove 💙 Buonanotte 🌙❤️” scrive Giusy a margine dell’ultimo scatto pubblicato a firma del fotografo Fabrizio Cestari. La ritroviamo oscurata dalle luci del neon che la illumina frontalmente: camicia e pantalone scuri con disegni fluo che emergono prepotenti rischiarati dai puntatori utilizzati per lo shooting.

Sguardo laterale mentre si tiene il fianco con la mano sinistra e accarezza la camicetta leggermente sbottonata sul seno. Rossetto vistoso e boccoli marcati che le accarezzano il viso ovale e felice.

Giusy Ferreri, nome d’arte di Giuseppa Gaetana Ferreri, è nata a Palermo il 18 aprile 1979 anche se vive fin da piccola in Lombardia dove si è trasferita con i genitori. Dal 2008 è fidanzata con il geometra Andrea Bonomo, la coppia vive ora a Vigevano ed ha una figlia di nome Beatrice, nata il 10 settembre 2017.

