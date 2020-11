Jasmine Carrisi in versione sexy, pantalone di pelle nera che mostra tutto – FOTO

La splendida figlia di casa Carrisi, Jasmine splende come il sole di mezzogiorno con un outfit davvero attraente

Non si pone alcun limite, aprendo il futuro a nuovi orizzonti di vita. Così Jasmine Carrisi ha deciso di prendersi sulle spalle il “mondo” e comandarlo solo come lei sa fare. La nuova stellina della tv italiana è già stata inserita tra i big del mondo dello spetacolo.

Una scommessa, a detta del padre Al Bano vincente a lungo andare “per chi la conosce”. Altro che raccomandazione direbbero dalle sue parti! Jasmine ha già dimostrato di avere la “stoffa” per raccogliere l’eredità di chi ha fatto la “voce grossa” tra i popoli.

Si è distinta con il suo modo di cantare, seguendo passo dopo passo, le orme del repertorio targato “Carrisi”. Ne sta venendo fuori un talento che cresce fuori tempo. La bravura e la scaltrezza di farsi scivolare indosso le emozioni, contribuiscono a rendere unica e inimitabile un personaggio destinato a far parlare di sè, molto a lungo, magari proprio come è accaduto a papà Al Bano

Jasmine Carrisi in tutte le sue forme, con un paesaggio da cartolina sullo sfondo

Come se non bastasse a far valere le emozioni da palcoscenico, Jasmine Carrisi, la figlia del più celebre cantautore Al Bano contribuisce a dare più brìo alla sua femminilità, sfruttando i social network.

In attesa di intraprendere un nuovo cammino professionale, in qualità di giudice di “The Voice Senior”, la “stellina” del web si diverte a rendere più luminose le sue giornate. Incandescenti le foto pubblicate su Instagram da un talento, dal futuro assicurato, anche grazie alle ricchezze di bellezza che avvolgono la sua sfera personale.

L’odiens social di Jasmine è già decollata verso il firmamento e certamente non è destinata ad arrestare proprio ora la sua corsa. A “braccetto” con le sue qualità di cantante predestinata, la figlia di casa Carrisi riesce a rendere uniche le giornate dei follower, attraverso una bellezza davvero incommensurabile.

Capelli lunghi e biondi sembrano colorarsi di un colore ancora più chiaro, grazie al sole di mezzogiorno che splende su di lei. Completano un paesaggio da cartolina e senza fiato un tripudio di prosperosità fisica molto “succulenta”, data da un outfit di pantaleggings in pelle che mettono in risalto le forme di una femminilità che cresce con il passo più lungo della sua gamba

