Benedetta Mazza mostra la sua età e la sua bellezza, sensuale-FOTO

La Mazza condivide una foto su Instagram e mostra tutta la sua bellezza in un giorno molto speciale per lei

Benedetta Mazza condivide su Instagram una foto in cui appare raggiante e bellissima per un occasione speciale, che è il suo compleanno. L’influencer compie infatti 31 anni e nella didascalia fa capire di essere grata di come ha vissuto questi anni e che è fiera di se stessa.

Alcune parole sono:”Sono orgogliosa della mia età. Dicono che quando una donna si trova a questo punto della sua vita possa dire d’essere al massimo del suo potenziale..Oggi sono davvero grata per diverse cose ma sopratutto con me stessa per essermi sempre scelta e aver sbagliato di testa mia”.

Benedetta Mazza e l’affetto ricevuto da molti nel giorno del suo compleanno

La Mazza ha ieri ha compiuto gli anni, e ha trascorso un compleanno un pò particolare come molti d’altronde, vista la situazione di emergenza dovuta al Coronavirus. Tuttavia nelle sue stories Instagram ha condiviso tantissimi post di amici che le hanno fatto gli auguri e sono davvero moltissimi. Ci sono anche video messaggi tra questi, di persone amiche che augurano uno splendido giorno alla Mazza nonostante il terribile periodo. Sono davvero moltissime le persone che le hanno fatto gli auguri, questo fa capire che persona bella sia Benedetta.

L’avevamo conosciuta meglio nella casa del Grande Fratello Vip, quando era spiccata per il flirt con Stefano Sala che però era fidanzato e nonostante l’attrazione per la bella Mazza, è rimasto fedele alla sua compagna. Inoltre i due hanno appena avuto un bambino. Lui aveva già una figlia avuta dalla precedente relazione con Dayane Mello, che al momento è una concorrente lei stessa del Grande Fratello Vip.

In ogni caso la Mazza sin da subito ha dimostrato di essere una bravissima ragazza, una della porta accanto insomma. Dolce, premurosa e assolutamente semplice e alla mano. Recentemente si è fidanzata con Omar Hassan, artista e pugile italo-egiziano, al momento però non è chiaro in che rapporti siano visto che nella foto del suo compleanno è apparsa sola.

