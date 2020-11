Paolo Conticini dopo Ballando con le stelle: ” Sono stato me stesso”

Paolo Conticini dopo Ballando con le stelle è stato ospite a Domenica In dove ha tirato una frecciatina verso un’altra coppia

E’ appena terminata un’altra edizione di Ballando con le stelle, uno dei programmi più seguiti negli ultimi anni. La coppia vincitrice è quella formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando ma in tantissimi si aspettavano che il podio lo avrebbero conquistato Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che invece sono arrivati quarti. Altri concorrenti hanno detto la loro, tra cui Paolo Conticini che a Domenica In ha condiviso con la zia Mara la sua opinione.

Paolo Conticini: cosa pensa su Ballando con le stelle?

Ospite da Mara Venier, Paolo Conticini ha affermato di essere stato se stesso a Ballando con le stelle e di non aver creato nessuna storia d’amore. L’attore ha gareggiato con la ballerina Veera Kinnunen e si sono aggiudicati il secondo posto. Le parole di Paolo non sono passate di certo inosservate e in pochi minuti hanno fatto il giro del web. Molti si sono chiesti se si è trattato di una frecciatina verso Elisa Isoardi e Todaro, visto che tra i due sembra essere scoppiata una scintilla. Lo stesso ballerino non ha resistito ed ha commentato sui social la frase di Conticini.

“Caro Paolo Conticini sia io che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi – smentisce immediatamente il ballerino Todaro – La verità è che eri il favorito e se non hai vinto e non è certo per colpa nostra”.

