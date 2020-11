Non le manda a dire, come sempre, Selvaggia Lucarelli che questa volta si scaglia contro il pubblico di Ballando con le Stelle contestando il podio finale

Si è conclusa la quindicesima edizione del programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato l’attore Gilles Rocca insieme alla ballerina Lucrezia Lando. Secondo posto per Paolo Conticini e Veera Kinnunen. A sorpresa terza classificata Alessandra Mussolini, che si è esibita insieme a Samuel Peron dopo che il suo compagno è risultato positivo al Covid. Le scelte finali non sono state gradite da una delle protagoniste dello show, Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro il pubblico di Ballando

Tra i giurati di questa edizione ancora una volta presente Selvaggia Lucarelli che non si è risparmiata polemiche e forti discussioni con i partecipanti. Non poteva quindi tirarsi indietro quando si è trattato di commentare la classifica finale che non ha pienamente condiviso. Anzi. Lo ha fatto da Mara Venier a Domenica In e indirizzando il suo pensiero proprio agli spettatori. “Non mi è piaciuta, il pubblico fa scemenze“, ha dichiarato.

Senza alcun dubbio la giornalista non avrebbe voluto vedere Alessandra Mussolini sul podio. Tra le due nel corso delle settimane i toni si sono più volte alzati e non si sono risparmiate attacchi personali e non. Sebbene Selvaggia abbia ammesso come le sue esibizioni siano sempre state sufficienti, per lei il terzo posto non è stato meritato. “È tutto il resto che non va, non ho ancora capito chi sia“, ha sottolineato. La giudice avrebbe invece preferito Daniele Scardina o Tullio Solenghi.

In tutta risposta Alessandra le ha dedicato il premio e ha risposto seccata che l’unica persona a non essere cambiata nel corso delle puntate è stata proprio la giornalista. Nulla da fare quindi, fino all’ultimo sono volate parole tra le due che non sembrano avere nessuna intenzione di fare un gesto di pace l’una nei confronti dell’altra.

